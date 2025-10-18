"Данчо, карай внимателно!": Думите, които предсказаха смъртта на трима младежи

Село Равна гора потъна в траур, след като трима млади мъже – Иван, Петър и Стоян, загинаха на място в жестока катастрофа край Созопол. Колата им – BMW, е буквално разцепена на две след удар в крайпътно дърво. Зад волана е бил техният приятел Данчо, който по чудо оцелява. Часове преди трагедията, майката на едно от момчетата изрича пророческите думи: "Данчо, много ти се моля, карай внимателно!".

Какво се случи в нощта на ужаса?

Малко след 22:00 часа в петък вечер, на пътя Бургас-Созопол, в района на разклона за село Атия, настъпва адът. BMW-то, в което пътуват четиримата приятели на по 24 и 25 години, излита от пътя с бясна скорост и се забива странично в дърво. Ударът е бил толкова чудовищен, че колата е разцепена на две части, а части от нея са разпилени в голям радиус.

На място загиват 24-годишният Иван, както и Петър и Стоян, и двамата на 25. И тримата са от село Равна гора. Спасителните екипи, пристигнали на мястото, описват гледката като "касапница".

Шофьорът, който оцеля, и основната версия

Зад волана е бил 25-годишният Данчо, който е настанен в болница в Бургас без опасност за живота. Първоначалният тест с дрегер за алкохол е бил отрицателен, но са взети кръвни проби за алкохол и наркотици, чиито резултати се очакват. Той е задържан за 24 часа, като се очаква мярката му да бъде удължена.

Основната версия, по която работят разследващите, е шофиране с изключително висока и несъобразена скорост. Според първоначалния оглед, по пътя няма следи от спирачен път, което предполага, че шофьорът е изгубил контрол над мощния автомобил на прав участък. Според неофициална информация, километражът на автомобила е заковал на много висока скорост, което потвърждава тази теза.

Пророческите думи и почернените семейства

Най-трагичният елемент в тази история са последните думи на майката на загиналия Петър. Пред камерите тя през сълзи разказа, че малко преди младежите да тръгнат, се е обърнала към шофьора Данчо с молбата да кара внимателно.

Трагедията оставя три почернени семейства и цяло едно село в траур. Случаят за пореден път отваря болезнената тема за войната по пътищата, за безразсъдното шофиране на млади водачи с мощни автомобили и за цената на една грешка, която се плаща с най-скъпото – човешкия живот. Разследването продължава, като се очаква на шофьора да бъдат повдигнати тежки обвинения.

