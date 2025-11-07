"В колата са били натъпкани 10 мигранти": Директорът на "Гранична полиция" с подробности за инцидента край Бургас

Директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов обясни гонката с кола с мигранти, паднала в Бургаското езеро. В студиото на БНТ главният комисар поясни, че от човешка гледна точка съжалява, че има загинали хора - шестима мигранти. В автомобила "Шкода Фабия" са били 10 човека. Случаят се разиграва над 30 минути. Колегите в района на Китен забелязват автомобила, който кара много бързо. Сторил им се е рисков и му подали сигнал, на който шофьорът не се подчинил", коментира главен комисар Златанов.

Автомобилът на мигрантите е спрян с шипове

Той уточни, че след инцидента със загиналите полицаи в Бургас през 2022 г. има процедура, която се задейства. "Всички полицейски екипи преминават на една и съща радио честота и започват да работят съвместно. Това сме го тренирали от миналата година, защото твърде често имахме такива случаи. Инструкциите в случая са спазени по най-добрия начин - тези мероприятия да не бъдат с цената на това някой случаен гражданин да пострада", каза гл. комисар Златанов.

Той уточни, че автомобилът е спрян с шипове. Самокатастрофирал е в опит да ги избегне. "Колегите са спрели насрещното движение. Съжалявам за загиналите хора, ние разглеждаме мигрантите като жертви. Три пъти румънският шофьор не е спрял на колегите. На първия пункт колегите не могат да дръпнат шиповете пред него, защото той се е долепил до предния автомобил с български граждани. На следващия пункт колегите успяват да се организират и да не допуснат някой друг да пострада. При такова управление на автомобила няма какво да направим, освен да опитаме да го спрем", каза той.

Шестима мигранти са загиналите, предстои да им се направи аутопсия, за да се уточни точната причина за смъртта. Шофьорът и други трима са спасени и в момента са в болницата в Бургас.

"Учим се от миналото. В сряда имахме същия случай", каза Златанов. Основните мигранти в момента са от Афганистан и Мароко, както и Сирия, Пакистан и Египет.

