"Бойко, който никога не лъже": Терзиев с контраатака за детската болница и въпрос кой управляваше 20 години София

Бойко, който никога не лъже. Когато някой използва темата за детската болница, за да се опита да извлече политически дивидент, това вече не е просто лъжа – това е цинизъм. С тези думи кметът на София Васил Терзиев отговори на нападките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка със случващото се с Обществения съвет на Националната детска болница. "С такъв кмет - изобщо няма да има детска болница. Той е една седмица в Рио де Жанейро на карнавал", обвини го по-рано Борисов.

Припомняме, че вчера от обществения съвет се оттеглиха, защото се оплакаха, че от тях е скрита обществена поръчка, като здравният министър е приел техните оставки.

Терзиев сподели в пост в профила си във Facebook, че по принцип подхожда с насмешка и снизхождение към подмятанията на Бойко Борисов по негов адрес. "Свикнал съм с тях – те са част от политическия театър, който гледаме вече твърде дълго. Но има теми, които не могат да бъдат подминавани с усмивка", каза градоначалникът.

Кои управлява повече от 20 години?

Кметът пише, че темата за Националната детска болница е станала болезнена именно заради "бездействието и цинизма на хората, които управляваха София и държавата повече от 20 години – на които Борисов е емблема". "И именно Борисов и политическият "елит" на последните две десетилетия дължат отговори защо и как се стигна дотук", смята Терзиев.

Кметът на София заявява, че "докато фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи", Столична община е действала по същество. И дава пример с подписаното миналата седмица споразумение с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за изграждането на инфраструктурата до бъдещата детска болница.

"Това ще ускори не само строителството на болницата, но и довършването на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път – проблем, който всички софиянци усещат ежедневно. Това не са думи, това са действия", заявява Терзиев.

"И когато някой, който 20 години е имал възможността да реши проблема, днес обвинява онези, които го решават, нека си спомним – кой управляваше София през тези години и защо болницата още не беше построена. Ние нямаме време за празни приказки. Имаме работа – за града, за децата, за бъдещето", заявява Терзиев.