МВР с извънредни мерки за сигурност преди дербито "Левски" – ЦСКА

07 ноември 2025, 12:32 часа 451 прочитания 0 коментара
За предстоящото футболно дерби между отборите на "Левски" и ЦСКА в събота (8 ноември) Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) и Министерството на вътрешните работи (МВР) ще предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира реда и пътната безопасност на територията на столицата. Това каза пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор "Масови мероприятия" към СДВР. Дербито ще се играе в събота от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Полицията в пълна готовност

Около 2000 полицейски служители ще охраняват дербито. Сред тях са полицаи от Областните дирекции на МВР, Главна дирекция "Жандармерия, специализирани операции, борба с тероризма" (ГДЖСОБТ), както и от СДВР.

"Полицейското присъствие в деня на дербито ще бъде още от крайните квартали на София от сутринта. В централната градска част и около стадиона ще бъде по-засилено и по-видимо. Около обяд спортното съоръжение ще се обособи с полицейска лента и парапети. Феновете ще бъдат пропускани през контролно-пропускателни пунктове срещу билет и лична карта", допълни Георгиев.

Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина, ще се използват всички камери за видеонаблюдение за установяване на нарушители. Възможно е също временно да има спиране на движението в централната част на града. 

"В деня на футболната среща има заявено шествие в 12:30 часа, за което е направена организация при нас, други събития до момента няма", добави Георгиев.

Виолета Иванова
