Мъж иска да се запали пред парламента: Радостин Василев за измамите, изборните схеми и края на "Величие" (ВИДЕО)

След като миналата седмица лидерът на МЕЧ Радостин Василев освети историите на измамени около "Величие", той представи още хора, станали жертва на схемите около Исторически парк и Ивелин Михайлов - по негови думи. Сред тях е и мъж, който иска да се самозапали пред парламента. "Изчерпан съм и съм взел твърдо решение - туба бензин, пред парламента, самозапалвам се", каза един от измамените Стефан Калчев по време на брифинг в парламента.

МЕЧ подготвя колективен сигнал до прокуратурата и ще оформят в него жалби на около 20 измамени човека.

"Сезираме всички органи незабавно да се намесят, незабавно да се извършат необходимите действия, защото Стефан Калчев една година чака", обяви Василев.

Междувременно от думите на Радостин Василев излезе, че след предишната пресконференция Киро Брейка заплашвал хората, които говорят за измамите - те получавали съобщения, че ще има лоши неща. Ето защо адвокат Христо Расташки щял да го подведе под отговорност.

Сред оплакващите се от измами, които МЕЧ поканиха да разкажат, са още Ваня Гергова, Силвия Чуковска, Даниел Петков. Те се свързали с Радостин Василев и МЕЧ след предходната пресконференция, за да получат публичност. ОЩЕ: Идва конституционна криза заради депутат на "Величие": Твърдение на Радостин Василев (ВИДЕО)

Схеми, свързани с изборите

Радостин Василев заговори и за друг проблем, свързан с "Величие" и той е за местните избори през 2023 г. "Един от измамените Даниел Петков и голям брой лица са канени да сменят своята адресна регистрация в село Неофит Рилски с цел да има много гласоподаватели, които да избират общинския съвет на партия "Величие". Понеже е полски гражданин, не може да гласува и няма никакъв смисъл от смяната на неговата адресна регистрация", каза Василев.

Историята на Ваня Гергова - тя била член на "Величие". По думите на Радостин Василев тя едва напуснала партията, наложило се да пише пет мейла, тъй като Албена Пекова не я пускала да се махне от "Величие", защото правели хората насила застъпници, членове на секционни комисии.

"По-страшно - "Величие" събира членски внос без да издава документи на никого, без да го отчита и без да има регистри, за което тя (Гергова) свидетелства", заяви Василев. ОЩЕ: "Исторически парк": дружествата около Ивелин Михайлов са натрупали запори за милиони левове

Документни измами

Лидерът на МЕЧ обърна внимание, че оплакващият се от измама Даниел Петков при теглене на кредит е представил служебна бележка пред банката за доход, но тъй като той бил нисък, лицето Петър Кацарски, който бил водач на листа на "Величие" за парламентарните избори, му върнал нова бележка със значително повишен доход.

"Тези фалшфициират не само книжата си да станат депутати, а и банкови документи", смята Василев.

Припомняме, че осем от девет партии в парламента сезират ЦИК по подозрение за документен проблем, свързан с регистрацията на изборите на депутатката Мария Илиева. Нещо, което може да доведе до изкарване на партията на Ивелин Михайлов, която беше вкарана в Конституционния съд няколко месеца след сформиране на 51-ото Народно събрание. ОЩЕ: 8 партии в парламента сезират ЦИК за депутата от "Величие": Ивелин Михайлов може да се окаже извън НС

Краят на Величие

"От днес обявявам край на партия "Величие", която е финансова пирамида, която източва държавната субсидия. Главчев от Сметната палата ги прикрива. Другата седмица го викаме на изслушване в парламента. Сега последният шанс за прибиране на пари е държавната субсидия на партията и те я наливат в същите кухи фирми", заяви Радостин Василев.

Той заяви, че говори за края на "Величие", защото има нещо, което знае. "Знам, че прокуратурата се е задействала и май е решила да се заеме сериозно с измамените хора, защото ако се самоубие някой, аз ще търся отговорност на всички прокурори, които са взели преписката преди година и половина и я мотат", добави още Василев.

Радостин Василев заговори за чадър над "Величие" и обърна внимание, че Пеевски държи прокуратурата. ОЩЕ: Запорираните имоти на Ивелин Михайлов и жена му се оказаха по-малко: какви и къде?