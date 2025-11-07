Техническият преглед на колите и неплатените глоби: Конституционният съд ще решава

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Според тази норма, годишен технически преглед на моторно превозно средство (кола, камион, автобус и т.н.) се извършва само при липса на неплатени глоби на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед.

Според Делчева, това е недопустимо - с този законов текст се нарушават гарантирани от Конституцията права: правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване (Конституция на Република България: чл. 4, ал. 1, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 35, ал. 1 и чл. 48, ал. 1). Недопустимо е българските граждани да не могат да си ползват колите, дори като са технически изправни, казва омбудсманът. Тя уточнява - новата разпоредба наказва гражданите не защото застрашават безопасността на движението, а защото държавата не може ефективно да си събере глобите. Вместо да използва законовите механизми за това, тя прехвърля тежестта върху хората, като ги лишава от възможността да ползват законно автомобилите си – несправедливо, непропорционално и в разрез с принципите на правовата държава. Така законът не защитава обществен интерес, а се превръща в инструмент за натиск, което противоречи на принципите на правовата държава, добавя Делчева.

"Чрез приетата разпоредба държавата създава изкуствена пречка за упражняване на правото на собственост, без това да е свързано с легитимната цел на института на техническите прегледи", посочва Делчева в искането си до съда.

Омбудсманът отбелязва, че нормата има и пряко отражение върху правото на труд, особено за хората, чиято професия или ежедневна работа изисква използването на автомобил.

В искането си Делчева напомня, че Конституционният съд вече е постановявал сходни решения – № 3/2021 г. и № 6/2023 г., в които е приел, че заобикалянето на законовия ред за събиране на публични вземания (глоби и санкции) чрез ограничаване на правото на придвижване е противоконституционно.

