Партньорът на Борисов: "Ще се разделим със соросоидите". А вицепремиерите Дончев и Караджов? (СНИМКИ)

"Ще се разделим със соросоиди, ако открием такива" - с тези думи лидерът на СДС Румен Христов, който е коалиционен партньор на мандатоносителя ГЕРБ и Бойко Борисов, се закани в сутрешния блок на bTV на своите съпартийци, като уточни, че става въпрос само за СДС. Относно временната комисия за разследване дейността на "Отворено общество" и Джордж Сорос и Александър Сорос, Христов каза: "намесата в Източна Европа от Джордж Сорос не беше от най-благоприятните. Те налагаха либерализма. Аз гласувах против Истанбулската конвенция".

Припомняме, че с гласовете на "ДПС-Ново начало", "Възраждане", БСП, ИТН, МЕЧ, "Величие" и независими депутати парламентът одобри временната комисия, която на практика ще раздава присъди без съд на фамилия Сорос и свързаните с тях фондации в България. В състава ѝ влизат любопитни имена на партии от управляващото мнозинство, сред които Любен Дилов-син, Тома Биков и Маноил Манев (ГЕРБ), Йордан Цонев и Станислав Анастасов (ДПС-НН), Александър Рашев (ИТН), както и на такива от опозицията, сред които Ангел Янчев от "Възраждане", Джейхан Ибрямов (АПС), Явор Божанков (ПП-ДБ) и други.

Политическото лицемерие

Всъщност самата комисия започна с фалстарт, след като за кратко за председател в сайта на Народното събрание бе изписван именно Ангел Янчев от проруската партия "Възраждане". За самия него в публичното пространство е налична широка обществена информация относно участието му в проекти на Фондация "Америка за България".

Случай от 2015 г., когато в качеството си на директор на СОУ "Вела Благоева" във Велико Търново той е сред одобрените за участие в проекта "Академия за училищни лидери", организиран от американската фондация у нас. Така Янчев и още директори от български училища са изпратени на семинар в САЩ на обучение по училищна педагогика, припомня разследващия сайт BIRD.BG. Сега, десет години по-късно, той е сред най-ярките проруски гласове в партията на Костадин Костадинов и е сред вносителите на проектозакона, забраняващ "пропагандата" на ЛГБТИ теми в училищата, както и на проектозакона за "чуждестранните агенти". И двата законопроекта са изработвани по руския модел и образец на същите закони там.

Ето и пълния състав на временната парламентарна комисия със скрийншот от момента с техническата грешка, който отразява как Янчев е председател на комисията (бел.ред. всички са избрани само за членове, което бе редактирано на сайта на НС):

Любопитен момент е и справката на Actualno.com относно свързаността на част от депутатите във временната комисия с евентуална дейност в проекти на Сорос у нас и по-конкретно за депутата от ГЕРБ Любен Дилов-син, който е и главен редактор на българското издание на италианското списание "L'Europeo". Оказа се обаче, че при опита ни да разберем с какви финансови средства се издава авторитетното списание и дали има спонсори, не достигнахме до сайта, тъй като той не работи поради "неплатени задължения" (бел.ред. скрийншот от 07 ноември 2025 г. в 10:30 часа):

Ще се гонят ли и вицепремиери?

Обратно на интервюто на лидера на СДС, който заговори за чистка сред своите, но и подчерта, че не се меси в работата на ГЕРБ, въпреки че е коалиционен партньор на партията на Бойко Борисов. Изглежда обаче на Румен Христов е убегнал факта, че ГЕРБ не подкрепи предложението на ДПС-НН и Делян Пеевски за създаването на комисията. Причината за това са най-малко два очевидни факта, които носят имената на двама от вицепремиерите в кабинета Желязков - зам.-министър председателя и министър на иновациите и растежа от ГЕРБ Томислав Дончев и зам.-министър председателя и министър на транспорта Гроздан Караджов от ИТН.

И за двамата са налице публични данни, че са били част от "Институт "Отворено общество - София" - неправителственaта организация, създадена през 1990 г. с дарение от самия Джордж Сорос. Сред целите ѝ са да осъществява дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз.

Ако трябва да се изброят всички програми, създадени и подкрепяни от "Отворено общество", списъкът ще бъде дълъг - правна програма, европейски политики, обучителни механизми за финансиране на социални инициативи, менторски програми и стипендии, здравни и образователни инициативи за ромски общности, програма за достъп до информация и защита на граждански права, проекти за медийна устойчивост, за борба с езика на омразата, подкрепа на независими медии, мониторинг на условията в полицейските арести, подкрепа за академични изследвания и изследователски инициативи и редица други.

Още в самото начало на развитието на "Отворено общество" - от 1990 до 1995 г. вицепремиерът Караджов работи във фондацията, като последователно заема длъжностите програмен координатор, главен секретар и програмен директор. Десетилетие по-късно вицепремиерът Дончев работи също като програмен директор в "Отворено общество" в периода 2004-2007 година.

В случая остава неясно и дали подкрепата на ИТН към предложената от ДПС на Пеевски временна комисия за дейността на Сорос не означава липса на осъзнатост за дейността на техния собствен вицепремиер и историческата му биография по темата.

Иначе по повод на вицепремиера Дончев в собствения си сайт той разказва: "По-късно, когато се преместих в София и започнах работа в Института "Отворено общество", имах възможност да участвам в десетки проекти. Заедно с МРРБ писахме първите регионални планове за развитие, помагахме на Министерство на образованието за някои образователни реформи, а заедно с Министерство на финансите подготвяхме първите правила за управлението на средствата от ЕС. Работих с партньори от почти цяла Европа. Много е интересно да вършиш сходна работа с хора от различни националности. Уверявам ви, че по този начин най-бързо стават видими всички национални специфики", пише той.

Временната комисия ще работи три месеца и ще изследва евентуални връзки с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и държавни органи. В рамките на часове това предизвика гневна реакция на част от гражданския сектор и неправителствените организации, които определиха гласуването като опит за политическа репресия и използване на гражданските организации като "боксова круша".