Войната в Украйна:

Партньорът на Борисов: "Ще се разделим със соросоидите". А вицепремиерите Дончев и Караджов? (СНИМКИ)

07 ноември 2025, 12:30 часа 561 прочитания 0 коментара
Партньорът на Борисов: "Ще се разделим със соросоидите". А вицепремиерите Дончев и Караджов? (СНИМКИ)

"Ще се разделим със соросоиди, ако открием такива" - с тези думи лидерът на СДС Румен Христов, който е коалиционен партньор на мандатоносителя ГЕРБ и Бойко Борисов, се закани в сутрешния блок на bTV на своите съпартийци, като уточни, че става въпрос само за СДС. Относно временната комисия за разследване дейността на "Отворено общество" и Джордж Сорос и Александър Сорос, Христов каза: "намесата в Източна Европа от Джордж Сорос не беше от най-благоприятните. Те налагаха либерализма. Аз гласувах против Истанбулската конвенция".

Припомняме, че с гласовете на "ДПС-Ново начало", "Възраждане", БСП, ИТН, МЕЧ, "Величие" и независими депутати парламентът одобри временната комисия, която на практика ще раздава присъди без съд на фамилия Сорос и свързаните с тях фондации в България. В състава ѝ влизат любопитни имена на партии от управляващото мнозинство, сред които Любен Дилов-син, Тома Биков и Маноил Манев (ГЕРБ), Йордан Цонев и Станислав Анастасов (ДПС-НН), Александър Рашев (ИТН), както и на такива от опозицията, сред които Ангел Янчев от "Възраждане", Джейхан Ибрямов (АПС), Явор Божанков (ПП-ДБ) и други.

Още: Kleta majka BALGARIQ и чуждите пари

Политическото лицемерие

Всъщност самата комисия започна с фалстарт, след като за кратко за председател в сайта на Народното събрание бе изписван именно Ангел Янчев от проруската партия "Възраждане". За самия него в публичното пространство е налична широка обществена информация относно участието му в проекти на Фондация "Америка за България".

Случай от 2015 г., когато в качеството си на директор на СОУ "Вела Благоева" във Велико Търново той е сред одобрените за участие в проекта "Академия за училищни лидери", организиран от американската фондация у нас. Така Янчев и още директори от български училища са изпратени на семинар в САЩ на обучение по училищна педагогика, припомня разследващия сайт BIRD.BG. Сега, десет години по-късно, той е сред най-ярките проруски гласове в партията на Костадин Костадинов и е сред вносителите на проектозакона, забраняващ "пропагандата" на ЛГБТИ теми в училищата, както и на проектозакона за "чуждестранните агенти". И двата законопроекта са изработвани по руския модел и образец на същите закони там.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пеевски ще освобождава България от "мъртвата хватка" на соросоидите с парламентарна комисия

Ето и пълния състав на временната парламентарна комисия със скрийншот от момента с техническата грешка, който отразява как Янчев е председател на комисията (бел.ред. всички са избрани само за членове, което бе редактирано на сайта на НС):

Любопитен момент е и справката на Actualno.com относно свързаността на част от депутатите във временната комисия с евентуална дейност в проекти на Сорос у нас и по-конкретно за депутата от ГЕРБ Любен Дилов-син, който е и главен редактор на българското издание на италианското списание "L'Europeo". Оказа се обаче, че при опита ни да разберем с какви финансови средства се издава авторитетното списание и дали има спонсори, не достигнахме до сайта, тъй като той не работи поради "неплатени задължения" (бел.ред. скрийншот от 07 ноември 2025 г. в 10:30 часа): 

Ще се гонят ли и вицепремиери?

Още: Като Пеевски: И Орбан подхвана финансирането на НПО-тата

Обратно на интервюто на лидера на СДС, който заговори за чистка сред своите, но и подчерта, че не се меси в работата на ГЕРБ, въпреки че е коалиционен партньор на партията на Бойко Борисов. Изглежда обаче на Румен Христов е убегнал факта, че ГЕРБ не подкрепи предложението на ДПС-НН и Делян Пеевски за създаването на комисията. Причината за това са най-малко два очевидни факта, които носят имената на двама от вицепремиерите в кабинета Желязков - зам.-министър председателя и министър на иновациите и растежа от ГЕРБ Томислав Дончев и зам.-министър председателя и министър на транспорта Гроздан Караджов от ИТН.

И за двамата са налице публични данни, че са били част от "Институт "Отворено общество - София" - неправителственaта организация, създадена през 1990 г. с дарение от самия Джордж Сорос. Сред целите ѝ са да осъществява дейност в обществена полза, която отстоява ценностите на отвореното общество в България и подпомага интеграцията на страната към Европейския съюз. 

Ако трябва да се изброят всички програми, създадени и подкрепяни от "Отворено общество", списъкът ще бъде дълъг - правна програма, европейски политики, обучителни механизми за финансиране на социални инициативи, менторски програми и стипендии, здравни и образователни инициативи за ромски общности, програма за достъп до информация и защита на граждански права, проекти за медийна устойчивост, за борба с езика на омразата, подкрепа на независими медии, мониторинг на условията в полицейските арести, подкрепа за академични изследвания и изследователски инициативи и редица други.

Още: Що е то "соросоид"? И кому пречи той в България?

Още в самото начало на развитието на "Отворено общество" - от 1990 до 1995 г. вицепремиерът Караджов работи във фондацията, като последователно заема длъжностите програмен координатор, главен секретар и програмен директор. Десетилетие по-късно вицепремиерът Дончев работи също като програмен директор в "Отворено общество" в периода 2004-2007 година.

В случая остава неясно и дали подкрепата на ИТН към предложената от ДПС на Пеевски временна комисия за дейността на Сорос не означава липса на осъзнатост за дейността на техния собствен вицепремиер и историческата му биография по темата.

Още: ДАИ в окото на бурята: Корупция, наркотици и закъсняла реформа разтърсват агенцията

Иначе по повод на вицепремиера Дончев в собствения си сайт той разказва: "По-късно, когато се преместих в София и започнах работа в Института "Отворено общество", имах възможност да участвам в десетки проекти. Заедно с МРРБ писахме първите регионални планове за развитие, помагахме на Министерство на образованието за някои образователни реформи, а заедно с Министерство на финансите подготвяхме първите правила за управлението на средствата от ЕС. Работих с партньори от почти цяла Европа. Много е интересно да вършиш сходна работа с хора от различни националности. Уверявам ви, че по този начин най-бързо стават видими всички национални специфики", пише той.

Временната комисия ще работи три месеца и ще изследва евентуални връзки с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и държавни органи. В рамките на часове това предизвика гневна реакция на част от гражданския сектор и неправителствените организации, които определиха гласуването като опит за политическа репресия и използване на гражданските организации като "боксова круша".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
ГЕРБ Томислав Дончев Джордж Сорос соросоиди Гроздан Караджов 51 Народно събрание авторски
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес