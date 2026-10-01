Тома Белев: Либиец пуска обява за продажба на цигари, спират Фейсбука на цяла България

Законът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, предложен от Министерство на финансите, въвежда строг контрол и пълна забрана на продажбата на акцизни стоки в интернет, но текстовете му могат да доведат до нещо безпрецедентно - спирането на достъпа до социални мрежи на територията на цяла България.

За това сигнализира екологът Тома Белев.

"За да разберете какво предлага Министерството на финансите като изменение на Закона за акцизите ще Ви дам пример. Господин Тарек ал Халед в либийски гражданин живеещ в Либия. Ползва активно Фейсбук, защото това е основен източник на информация. Той пуска обява в мрежата, че продава 5 кутии цигари. Тази обява е основание на българската Агенция Митници да поиска от Фейсбук да бъде блокиран профила на г-н ал Халед. защото продава в социалните мрежи акцизна стока. Фейсбук отсвирва искането на родната агенция, защото г-н Халед не е български гражданин, не живее в България, а цигарите не са акцизна стока в Либия. Този отказ е достатъчен Агенция Митници да поиска от председателя на СГС да спре достъпа до Фейсбук в цяла България за 3 месеца", написа той.

Още: Ще ни ровят ли в хладилниците заради ракията? Гълъб Донев разясни за спорния текст и глобите

"Тази хипотетична случка показва опита на Министерството на финансите да регулира търговията в Интернет без да разбира какво пише. Законопроектът е качен на Портала за обществени консултации и можете да изразите становище до 23 октомври", добави още Белев.

Спорните текстове

Тома Белев визира следните текстове в готвения законопроект:

"В случаите на ал. 3 и 4, когато информацията не е премахната в указания срок, директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице издава решение за временно спиране (блокиране) на достъпа на територията на страната до:

1. интернет страниците, на които са били публикувани обявите/съобщенията;

2. потребителските профили в социални мрежи и приложения за съобщения, където са били публикувани обявите/съобщенията".

Още: Ново 20 се готви в закона: Заради ракия, държавата може да ви спре Facebook

"Когато информацията за забранените акцизни стоки, продукти или отпадъци от тютюн не е премахната и интернет страниците не са спрени (блокирани), директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице отправя искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички лица, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат (блокират) достъпа до съответните интернет страници за срок 1 до 3 месеца".

"Алинеи 3, 4, 8 и 11 се прилагат и когато:

1. услугата за публикуване на обяви/съобщения се предоставя от място извън страната;

2. регистрацията на домейна или потребителския профил е чрез лице в друга държава;

3. лицето, регистрирало домейна или потребителския профил не може да бъде установено;

4. съдържанието на интернет страниците, социалната мрежа или приложението за съобщения се съхранява на сървър извън страната"

Липса на географско филтриране

Вариациите в тълкуванията произтичат от факта, че законът не предлага географско филтриране в текстовете. Той постановява, че се забранява изобщо показването на такива обяви на територията на България. С въвеждането на последната алинея 20, вносителите от Министерството на финансите правят процедурата по блокиране екстратериториална. Те на практика указват на Агенция „Митници“ и на съда, че няма значение къде по света се намира нарушителят, къде са сървърите и чий е профилът – щом съдържанието е онлайн достъпно в България и не бъде изтрито, процедурата по спиране на достъпа се прилага с пълна сила.

Още: Вкъщи имате домашна ракия без документ? 1000 евро глоба: Гняв заради "институционалния тормоз" на държавата

Интернет няма държавни граници и една обява във Facebook, публикувана от либиец, технически би могла да се визуализира на екрана на потребител в България. Според текстовете за българските митнически органи всяка обява на екрана им би била нарушение на българския закон. И тъй като те не могат да глобят гражданин на Либия, единственото им оръжие по закон е да поискат съдът да блокира самата страница.

Точно тази липса на детайлно географско филтриране в текстовете е обект на критики.