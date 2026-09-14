В опит да избегне друг автомобил: Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна-Бургас

Голямата българска певица Кичка Бодурова е катастрофирала на пътя Варна-Бургас в опит да бъде избегнат друг автомобил. Това съобщи самата тя в своя Facebook профил. "Днес с моята приятелка Мариана преживяхме… катастрофа . Лошото време, пътя Варна-Бургас въртяхме се жестоко първо наляво , после надясно в дъжда и после в дълбока канавка със задните гуми във въздуха. Това се случи защото искаме да избегнем удар с друг автомобил", написа Бодурова.

Тя благодари на хората, които са спрели и са се притекли на помощ. "Благодаря на всички, които спряха и специално на двамата Ангели- млади мъже, които ни помогнаха и успяха да изкарат този огромен джип- не успях да попитам дори за имената им. Благодаря ви от сърце! Моля ви пишете ми, момчета ако стигне този пост до вас. И на всички които се притекоха на помощ !".

Спътницата на Кичка Бодурова, по думите на певицата, ще бъде оперирана. "С дясната ръка ще бъдем на “Вие” за известно време", пише Бодурова, загатвайки, че е получила лека травма от ПТП-то.

"Само преди дни се върнахме от Истанбул, където се възхищавах на инфраструктурата им- от една магистрала на друга, тунел под водата, светещ като коледна елха и др. огромни тунели и си мислех с тъга, че няма да доживея да видя нов път Варна- Бургас с тунели и магистрала . Толкова тъжно ми стана и … ето че се случи случка! Благодаря ти , Боже! А на всички вас- хубава нова седмица! И … карайте внимателно в дъжда!", завършва обичаната изпълнителка.