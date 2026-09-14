Левски обяви големите промени: Боримиров остава, бивш директор на Арсенал пристига на "Герена"

Ръкводоството на Левски обяви много важни промени по време на Общото събрание на акционерите. Клубът ще премине към нова управленска структура - Съвет на директорите, в чийто състав се съчетават сериозен опит както от елитния световен футбол, така и от международния бизнес. Съветът на директорите ще замени досегашния двустепенен модел от Надзорен и Управителен съвет, като ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба.

Левски обяви състава на новия Съвет

От Левски обявиха състава на новия съвет. Досегашният изпълнителен директор Даниел Боримиров запазва мястото си в Съвета на директорите. Едно от най-големите имена в световния футбол също влиза в управата на "сините". Става въпрос за Еду Гаспар, който е бивш директор в националния отбор на Бразилия и Арсенал. Той ще заема позиция в Съвета. Опитът му в спортната стратегия, селекцията, развитието на таланти и организационното изграждане ще бъде важен актив за клуба по пътя към устойчива и конкурентоспособна футболна структура.

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Клаудио Праковник, който има сериозен опит в бразилския футбол, ще помага на "сините" във финансовото и корпоративно управление, финансовата отчетност, търговското развитие и дългосрочния организационен растеж. Фелипе Берлинер ще отговаря за стратегическите инвестиции, финансовото структуриране, корпоративното управление и развиващите се пазари, подкрепяйки клуба в изграждането на дългосрочните му финансови и търговски основи. Матю Чери пък ще подпомага във финансовото управление, планирането, контрола и управлението на резултатите в подкрепа на последователния стремеж на клуба към устойчива и професионално управлявана организация.

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