Ето как да проверите още сега точно в коя секция може да гласувате на президентските избори на 25 октомври

От днес българските граждани, имащи право да гласуват на предстоящите президентски избори на 25 октомври, могат да проверяват по електронен път номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Проверката става бързо и лесно на сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) чрез въвеждане на ЕГН или въвеждане на адрес. Проверката може да се направи и на телефонен номер 0800 1 4726, безплатен за цялата страна.

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Също важно - от днес до 10 октомври гражданите могат да подават заявление за гласуване по настоящ адрес на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Снимка: БГНЕС

Всички български граждани, които са подали искане за гласуване по настоящ адрес чрез общинските администрации или директно чрез сайта на ГД ГРАО, ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес. Според хронограмата за изборите на Централната избирателна комисия срокът, в който инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация в ЦИК, изтича днес в 17:00 ч., предава БТА.