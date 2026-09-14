Росен Йорданов: Терзиев имал уговорка с Калушев за охрана на Витоша

Кметът на София Васил Терзиев е имал уговорка с Ивайло Калушев да охранява природен парк "Витоша". Това твърди криминалният психолог Росен Йорданов, който представи данни от психологическа експертиза по случая "Петрохан-Околчица". Той подчерта, че градоначалникът дължи обяснение.

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Относно дарените от Терзиев средства за организацията на Калушев, психологът заяви, че той не се е позаинтересувал как са изразходвани те. "Част от парите са били похарчени за пътуване на дете до Дубай и за покупка на развлекателни стоки, като хората от групата не са извършвали никаква патрулна дейност", поясни експертът.

Припомняме, че Терзиев обяви, че е дарил 251 000 лева на групата от "Петрохан". Тогава той уточни, че това са негови лични средства с платени данъци, които е решил да предостави в подкрепа на кауза, и би го направил отново. По-късно кметът спомена, че е посещавал хижа "Петрохан" и е познавал лично жертвите.