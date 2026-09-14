"Безсмислено": Шампионът във Формула 1 с голям призив след историческото Гран При в Мадрид

Действащият шампион във Формула 1 Ландо Норис отправи голям призив към организаторите на Гран При на Испания след първото от години състезание на градската писта в Мадрид. Британецът завърши на трето място в испанската столица, докато Макс Верстапен пресече финалната линия втори зад победителя Кими Антонели. Надпреварата не премина по план за пилота на Макларън, който тръгна от първа позиция на стартовата решетка.

Норис не спести критиките си към организаторите на Гра При на Мадрид

Норис стартира от полпозиция и запази лидерството в първите обиколки, но периодът с виртуален сейфти кар (VSC), настъпил в неподходящ момент, му коства ценно време и в крайна сметка той падна на трето място. Пилотът на Макларън не успя да изпревари Верстапен, въпреки че разполагаше с по-бърза кола в заключителните етапи, и изрази ясно недоволството си. След това той разкритикува дизайна на пистата в Мадрид.

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По време на надпреварата бяха регистрирани едва четири изпреварвания след първата обиколка на новата писта, което предизвика критики от страна на феновете. Тази цифра означаваше, че изпреварванията бяха дори по-малко, отколкото в Монако, където по-рано през сезона бяха отчетени десет. Норис отиде още по-далеч в критиките си, като описа високоскоростните завои 18 и 19 като безсмислени и заяви, че не знае какво са си мислили проектантите: "Мисля, че има някои очевидни промени, които трябва да се направят", каза Норис на пресконференцията след състезанието. "Трябва да премахнат 18-и и 19- завой. Безсмислени са. Просто да има повече права отсечка, която да преминава в шпилка. Не знам как някой може да погледне този дизайн и да си каже: "Страхотно".

Предстоят обсъждания за Гран при на Испания с ФИА

Според The Race предстоят преговори между организаторите на "Мадринг" и ФИА относно начините за подобряване на състезателното зрелище навреме за следващия сезон. Съобщава се, че сред възможните промени, които ще бъдат обсъдени, са разширяване на шикана в завоите 5/6, за да се увеличат възможностите за изпреварване, друго разширяване на пистата в завой 20 и промяна в профила на левия завой в завой 13.

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