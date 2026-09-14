Войната в Украйна:

Близък до Путин руски олигарх финансирал тайно сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите: Propublica

14 септември 2026, 15:38 часа 901 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Близък до Путин руски олигарх финансирал тайно сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите: Propublica

Руският олигарх и много влиятелен спортен функционер Умар Кремльов, близък до руската държавна власт, е финансирал до голяма степен тридневната сватба през май на Доналд Тръмп-младши на частен остров на Бахамите, сочи разследване на ProPublica, цитирано от "Апостроф". Според документи, прегледани от ProPublica, и интервюта с трима души, запознати със събитието, Кремльов е платил стотици хиляди долари като е наел острова, на който се е провел приемът и са били настанени гостите. Той е платил и за фойерверките, а отделно екипът му е помогнал за планирането на събитието. Не е ясно защо го е направил, след като Тръмп-младши е достатъчно състоятелен, за да плати сам.

Кремльов е ръководител на Международната боксова асоциация (IBA), която е финансирана от руския държавен енергиен гигант "Газпром". Плащанията за сватбата са дошли от свързана с IBA организация в Дубай, която IBA използва за финансови транзакции, пише изданието. 

Списъкът с гости е наброявал приблизително 50 души, включително зетят на Тръмп-младши Джаред Къшнър, Ерик Тръмп и Кремльов. Насред това малобройно тържество голямата група руснаци около олигарха правела впечатление и озадачавала останалите гости. Понякога те стояли настрана, говорейки на руски, казват източниците.

Неизвестната досега връзка на Кремльов с Тръмп-младши показва, че човек от вътрешния кръг на Путин подкрепя финансово сина на американския президент и има близък достъп до семейство Тръмп, пишат журналистите. И припомнят, че Украйна наложи санкции срещу Кремльов заради близостта му с Путин и руските разузнавателни агенции. А според китайските държавни медии, в дните преди сватбата на Тръмп-младши, Кремльов е бил в Китай като част от делегацията на Путин. Месец по-рано пък Путин му е връчил държавното отличие Орден на приятелството.

Как коментират представителите на Кремльов и Тръмп-младши 

Говорителят на Тръмп-младши не е отрекъл, че Кремльов е платил за сватбата. Той е заявил: "Умар е личен приятел на Дон". Уточнил е, че двамата нямат бизнес отношения, а са се запознали чрез общ приятел покрай лова и са се сближили заради любовта си към бокса.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От пресслужбата на Кремльов са съобщили, че "г-жа Кремльова и г-н Тръмп-младши имат приятелски отношения" и са се срещнали за първи път "преди няколко години", както и че "г-н Кремльов никога не е обсъждал политически въпроси с никой от американските си приятели или познати".

Потърсени за коментар, Джаред Къшнър и Белият дом не са отговорили. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Владимир Путин сватба Доналд Тръмп младши руски олигарси Умар Кремльов
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес