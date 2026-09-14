Близък до Путин руски олигарх финансирал тайно сватбата на Доналд Тръмп-младши на Бахамите: Propublica

Руският олигарх и много влиятелен спортен функционер Умар Кремльов, близък до руската държавна власт, е финансирал до голяма степен тридневната сватба през май на Доналд Тръмп-младши на частен остров на Бахамите, сочи разследване на ProPublica, цитирано от "Апостроф". Според документи, прегледани от ProPublica, и интервюта с трима души, запознати със събитието, Кремльов е платил стотици хиляди долари като е наел острова, на който се е провел приемът и са били настанени гостите. Той е платил и за фойерверките, а отделно екипът му е помогнал за планирането на събитието. Не е ясно защо го е направил, след като Тръмп-младши е достатъчно състоятелен, за да плати сам.

Кремльов е ръководител на Международната боксова асоциация (IBA), която е финансирана от руския държавен енергиен гигант "Газпром". Плащанията за сватбата са дошли от свързана с IBA организация в Дубай, която IBA използва за финансови транзакции, пише изданието.

Списъкът с гости е наброявал приблизително 50 души, включително зетят на Тръмп-младши Джаред Къшнър, Ерик Тръмп и Кремльов. Насред това малобройно тържество голямата група руснаци около олигарха правела впечатление и озадачавала останалите гости. Понякога те стояли настрана, говорейки на руски, казват източниците.

Неизвестната досега връзка на Кремльов с Тръмп-младши показва, че човек от вътрешния кръг на Путин подкрепя финансово сина на американския президент и има близък достъп до семейство Тръмп, пишат журналистите. И припомнят, че Украйна наложи санкции срещу Кремльов заради близостта му с Путин и руските разузнавателни агенции. А според китайските държавни медии, в дните преди сватбата на Тръмп-младши, Кремльов е бил в Китай като част от делегацията на Путин. Месец по-рано пък Путин му е връчил държавното отличие Орден на приятелството.

Как коментират представителите на Кремльов и Тръмп-младши

Говорителят на Тръмп-младши не е отрекъл, че Кремльов е платил за сватбата. Той е заявил: "Умар е личен приятел на Дон". Уточнил е, че двамата нямат бизнес отношения, а са се запознали чрез общ приятел покрай лова и са се сближили заради любовта си към бокса.

От пресслужбата на Кремльов са съобщили, че "г-жа Кремльова и г-н Тръмп-младши имат приятелски отношения" и са се срещнали за първи път "преди няколко години", както и че "г-н Кремльов никога не е обсъждал политически въпроси с никой от американските си приятели или познати".

Потърсени за коментар, Джаред Къшнър и Белият дом не са отговорили.