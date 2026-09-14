„Писа, че съм свиня и че ще ме заколи на площада": Зачестяват случаите на гняв и заплахи срещу Мицкоски

Македонският премиер Христиан Мицкоски говори публично за първи път днес за заплахите, заради които Кумановската основна прокуратура започна производство срещу 39-годишен жител на село Черкези. Мицкоски заяви, че е научил за случая вчера и е разкрил част от съдържанието на заплахите, които според него са били отправени към него и семейството му, съобщи Скопје1.мк. „Вчера разбрах и за тези заплахи, че съм свиня и че ще ме заколи на площада, и ме проклинаше, както и семейството ми. Аз все още съм институция. Ако не бях, знам как се решават тези въпроси“, каза Мицкоски.

Зачестиха обидите към македонския премиер

Припомняме, че през август 52-годишен мъж от Струга беше арестуван за словестни обиди към публични личности, включително и към министър-председателя на югозападната ни съседка Северна Македония Християн Мицкоски. Новината съобщава македонската медия "Слободен печат". На мъжа са повдигнати наказателни обвинения за насилие. Инцидентът станал в Ташмарунища за Илинден.

Първоначално се неофициална информация, че става въпрос за български гражданин, но по-късно от опозицията в лицето на СДСМ реагираха, че не става въпрос за българин, а за македонски гражданин.

"Мицкоски и ВМРО-ОКГ за пореден път се опитаха да представят ежедневния гняв на народа като „чуждестранен агент“ и „българска провокация“. Това е класически модел: когато гражданите се бунтуват - лъжат, че са чужденци. Когато нямат резултати - търсят врагове. Когато са критикувани - наричат ​​гражданите „измет“. Реалността е различна. Гражданите са недоволни и това е изцяло македонско недоволство, оценява СДСМ. ОЩЕ: Обидил Мицкоски: Бърз арест на мъж в Северна Македония