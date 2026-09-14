Трансферно разочарование на Ливърпул може да възражда кариерата си в Байерн Мюнхен

Трансферният прозорец приключи за по-голямата част от големите първенства след едно изключително лято. Клубовете похарчиха над 10 милиарда евро за нови попълнения, като бяха подобрени множество рекорди. Манчестър Сити надмина рекорда на Ливърпул за най-големи разходи в един трансферен прозорец, докато Челси постави рекорд за най-големи приходи. Прозорецът остава отворен в някои страни по света и сделките ще продължат да се сключват през следващите дни и седмици.

Байерн обмисля да привлече Виртц в редиците си

Изглежда абсурдно, но скаутите на големите клубове вече работят по определянето на цели за януарския прозорец и следващото лято, а както винаги, слуховете продължават да циркулират. Според информации Байерн Мюнхен следи отблизо ситуацията с германския полузащитник Флориан Виртц в Ливърпул, след като преди година пропусна възможността да го привлече в редиците си. Мърсисайдци счупиха рекорда на Острова, за да го доведат от Байерн Леверкузен за около 125 милиона евро.

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Дебютният сезон на Виртц на "Анфийлд" обаче не премина по план. Германецът не успя да остави своя отпечатък в играта на мърсисайдци, като допринесе само със 7 гола и 10 асистенции в 49 мача. От началото на сезона той продължава да се представя под очакванията. По тази причина Ливърпул привлече Брадли Баркола и следи крилото на Борнемут - Раян, за следващото лято. Мърсисайдци ще трябва да платят 150 милиона евро, за да го доведат на "Анфийлд". По тази причина Виртц може да помисли за бъдеще отвъд Мърсисайд, а Байерн може да му даде възможност да възроди кариерата си.

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