Важен път затворен заради катастрофа: Пострадало е дете

23 март 2026, 9:24 часа 368 прочитания 0 коментара
Временно е затворен за движение пътят Велико Търново – Русе, заради катастрофа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново, цитирани от БТА.

Катастрофата е възникнала тази сутрин между два леки автомобила на пътя между селата Първомайци и Поликраище. По първоначална информация е пострадало 12-годишно дете. Откарано е в Спешна помощ.

Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено. Товарните автомобили изчакват на място, леките се пренасочват от екипи на полицията през село Първомайци.

Преди ден заради катастрофа, при която загина човек, беше затруднено движението по пътя София – Варна край Велико Търново

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа полиция пострадало дете затворен път
