"Вечният временен Сарафов": Улицата не иска кръв, а топката остава в Народното събрание

Вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че съдът на Европейския съюз, ако стигне въпросът до него за освобождаването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, който от няколко съдебни състава бе нарече г-н "Никой", това няма да стане в скорошен порядък. Може би ще отнеме месеци, а и години, по думите на министъра.

"Важното е да се каже какъв е проблемът на казуса - Прокурорската колегия на ВСС напрактика при разглеждане на моето предложение да се определи различен временно изпълняващ функциите главен прокурор, тя каза, че той (Сарафов - бел. ред.) е вечно временно на поста, освен ако сам не пожелае да се оттегли от него до определяне на избор до титуляр на поста, обясни Янкулов в студиото на БНТ.

Андрей Янкулов заяви, че улицата не иска крив за смяната на Борислав Сарафов, но въпросът по темата с изпълняващия функциите главен прокурор трябва да бъде решен цивилизовано. "Аз в никакъв случай не призовавам и не адмирирам силови действия за решаване на правни въпроси. Казусът с Борислав Сарафов е правов въпрос и този въпрос не трябва да се решава със силови, а с правни средства", категоричен бе Янкулов.

И предупреди, че ако въпросът за смяната на Сарафов тръгне да се решава със силови средства, тогава правната страна на аспекта, е загубена.

Топката е в Народното събрание

По думите му първата стъпка е Народното събрание да избере нов състав на Висшия съдебен съвет, който трябва да избере нов главен прокурор. "Оставането на Сарафов на поста противоречи на Конституцията", критикува Янкулов.

Според него трябва да има разбирателство между политическите сили за нови членове на ВСС. Ако политическото мнозинство не може да се обедини около тази тема, това се превръща в конституционен проблем, изтъкна служебният правосъден министър.

Той допълни, че другият проблем е с временния вечен мандат на Борислав Сарафов. "Това не е политически проблем, а е въпрос на елементарно възстановяване на законността. Колкото повече време минава, толкова повече се засилва тежката криза на правовата държава. Това е истината", коментира Андрей Янкулов.

Той е съгласен с президента Илияна Йотова, че реформата в съдебната система трябва да се проведе с мнозинство още в следващото 52-ото Народно събрание.

