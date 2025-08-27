Версията на предизвикалия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Педалът залепнал

Разбрахме, че са установени следи от основната съставка на марихуана в кръвта на Никола. Затова отидох моментално в ареста, за да разбера какво се случва. Това каза адвокатът на 18-годишния адвокат Галина Колева, която подчерта, че клиентът ѝ е заявил при първата им среща, че не употребява наркотици. Това казал и сега, след като излязла пробата.

Мога да поискам и ще го направя - да бъде направена втора експертиза, заяви Колева. Колегата ѝ Крум Зидаров, който също е част от защитата на Бургазлиев, обясни пред bTV, че клиентът им дал доброволна кръвна проба и в нито един момент не бил притеснен, че можело тя да покаже наличие на забранени субстанции.

Катастрофата - версията на Бургазлиев

Бургазлиев казал на адвокатите си, че като тръгнал първоначално с АТВ-то от тротоара, педалът на газта залепнал и спирачката блокирала. "Животът му се преобърна за 4 секунди", обяви адвокат Колева. Тя определи родителите на Никола като "изключително свестни хора", изкарали били "всеки един лев с честен труд, нямат бизнеси, нямат родители с бизнеси, нямат близки с бизнеси".

По думите на адвокат Колева Никола Бургазлиев се молел за живота на прегазените - на майката Христина и 4-годишния ѝ син Мартин. Освен това, Колева отхвърли версията да има умисъл - дори да се потвърди наличие на марихуана, това умисъл ли значи, попита тя. И попита още какво щяло да стане, ако техническата експертиза потвърди, че е настъпила повреда в АТВ-то?

