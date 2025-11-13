Весела Коледа във ВСС: Съдът си раздаде празнични бонуси за 7 милиона напук на обвиненията

До една основна заплата плюс възнаграждението за ранг ще получат магистратите и служителите като коледна премия тази година - около това се обедини Висшият съдебен съвет (ВСС) в четвъртък с даденото съгласие административните ръководители на съдилищата и прокуратурите да ги раздадат, съобщава правния сайт "Лекс".

Парите за допълнителни трудови възнаграждения се осигуряват от неразпределения резерв в бюджета на съдебната власт, който бе пренасочен към перото със заплати. Сумата възлиза на точно 7 046 866 милиона лева.

В отговор на въпрос на Олга Керелска председателят на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров обясни, че тези промени се правят, за да може да бъдат осигурени пари за допълнителните трудови възнаграждения. "Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите", обясни Стефан Петров.

Дядо Коледа

Наред с това ВСС възложи на бюджетната комисия да определи размера на коледните премии за председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на главния прокурор, членовете на съвета, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, директора на Националния институт на правосъдието и главния секретар на ВСС.

В тази връзка Олга Керелска предложи, след като бюджетната комисия определи какъв ще е размерът на премиите за членовете на съвета, той да бъде внесен за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС. Тя напомни за свое предложение за допълване на правилата за бонусите, което не беше подкрепено, а да предвиждаше, че премиите за членовете на съвета не трябва да надвишават размера, който се определя за магистратите, имайки предвид броя на заплатите.

Огнян Дамянов обясни, че това е нямало как да стане, защото самите магистрати не получават еднакъв размер, тъй като той се съобразява с отработените дни и индивидуалния принос. Той допълни, че няма притеснения какво ДМС ще получи и заяви, че ще огласи какво е получил на заседание на Пленума на ВСС. "Но е редно всички членове на ВСС да бъдат поставени в еднакви условия - за ползването на помещения, на автомибили, знаете какво имам предвид. Като ще бъде така, да бъде честно, защото твърдя, че сега членовете на ВСС не са поставени при равни условия", заяви Дамянов.

Олга Керелеска припомни, че всички знаят каква дискусия се е разразила в публичното пространство в последните седмици. "Излиза, че ние се притесняваме тези неща да излязат в публичното пространство, това не е правилния подход. Нека е ясно и обосновано и да има дискусия по тези въпроси", каза тя.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев уточни, че предложението на бюджетната комисия е да бъде дадена до една основна заплата, което решение важало не само за магистратите и служителите, но и за членовете на съвета. "Няма разминаване. Членовете на съвета получават една и съща основна заплата до стотинка. Няма разлика", изтъкна Магдалинчев. Предложението на Керелска на следващото заседание на Пленума да бъдат обявени премиите за кадровиците беше подкрепено от нея, Атанаска Дишева и от председателя на ВКС Галина Захарова. Останалите присъстващи десетима членове на съвета бяха против.

