ВКС изпрати във Варна делото срещу Благомир Коцев

Върховният касационен съд (ВКС) изпрати делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев във Варненския окръжен съд. Определението е на състав с председател и докладчик Блага Иванова и членове Бонка Янкова и Калин Калпакчиев. Обвинителният акт срещу Коцев беше внесен в Софийския градски съд (СГС) миналата седмица, но съдия Снежина Колева го прекрати и прати на ВКС, който да прецени къде следва да бъде разгледано – в София или във Варна.

Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда, заедно с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и пиара на кмета – Антоанета Петрова. От прокуратурата поставиха в престъпния сговор и депутат от действащото Народно събрание, без да посочват името му и без да има обвинение срещу народен представител. Според обвинението неизвестният депутат е в сговор с Коцев, съветниците и бизнесмена Маринов. От юли 2024 г. до края на май 2025 г. те са се сговорили във Варна и в София за подкупи и принуда за имотни облаги. След внасянето на делото в съда, от държавното обвинение поясниха, че материалите, касаещи дейността на този депутат, са отделени в друго досъдебно производство.

Именно присъствието на неназования депутат пък стана повод Комисията за противодействие на корупцията да прехвърли разследването в София, тъй като деянията на лицата с имунитет са подсъдни на градския съд.

Мотивите на ВКС

От разпореждането на съдия Колева става ясно, че основанието тя да поиска ВКС да определи друг съд, който да гледа делото, е свързано с местоживеенето на подсъдимите и на почти всички свидетели. В него тя посочва, че петимата подсъдими и 25 от общо 28 свидетели са от Варна.

"Това мотивира извод, че делото следва да се изпрати на ВКС за преценка за разглеждането му от друг еднакъв по степен съд, с оглед наличието на основания по чл. 43, т.1 от НПК", пише съдия Колева, а според цитираната от нея разпоредба Върховният касационен съд може да реши делото да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд, когато много обвиняеми или свидетели живеят в района на другия съд.

В разпореждането си тя пише още, че няма как споменаването на депутат да е основание за специалната подсъдност на делото в СГС, тъй като няма лице с имунитет, което да е привлечено като обвиняем.

"Този извод е валиден и при прилагането на нормата на чл. 40 от НПК (подсъдност при съучастие), т. к. отсъства обвинение срещу лице, налагащо делото да се разглежда от съда със специална компетентност, то и за останалите лица, (сговорили се с него) не възникват основания делото да се гледа от СГС", пише съдия Колева.

Основания делото да остане в София обаче могат да бъдат изведени заради местата, където са извършени престъпленията и където е завършено разследването. Според обвинителния акт всички твърдени престъпления са извършени във Варна, с изключение на сговарянето, което според обвинението първо е станало във Варна, а след това и в София.

"Горното фактическо твърдение води до приложението на правилото на чл. 36, ал. 2 от НПК , „когато престъплението е започнало в района на един съд, а е продължило в района на друг, делото е подсъдно на съда, в който престъплението е довършено". Изводимо от това, компетентен да разгледа делото е СГС, вкл. и за останалите обвинения", пише съдия Колева.