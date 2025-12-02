ВКС върна делото за убийството на Евгения: Убийците ѝ станали обвиняеми, без да ги предупредят

ВКС връща на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен за убийството на младата майка Евгения Владимирова. Двамата получиха от предишните съдебни инстанции доживотни присъди. Сега делото трябва да се гледа от друг състав на апелативния съд, съобщава "24 часа".

Допуснати са процесуални нарушения

Според ВКС прегледът на решението на втората инстанция сочи, че са допуснати процесуални нарушения. Апелативният съд е изключил от подлежащата на обсъждане доказателствена съвкупност показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на "оперативните беседи", проведени с подсъдимите.

Съдът е отказал и да цени протоколите, отразяващи проведените следствени експерименти с участието на бащата и сина, предхождащи привличането им в качеството на обвиняеми. Прието било, че както в хода на беседата, така и при проведените следствени експерименти, Орлин и Пламен Владимиров, изнасяйки уличаваща ги информация, са се превърнали от свидетели в обвиняеми, но не са били уведомени, че имат право да запазят мълчание и да получат адвокат. Въпреки заетата позиция САС е счел, че "порочността на извършените процесуално-следствени действия (следствените експерименти) не рефлектира върху показанията на поемните лица, участвали при провеждането им", пише още "24 часа".

В мотивите на ВКС се подчертава, че с факта на задържането на подсъдимите и провеждането на разговор с тях от полицейските служители в рамките на беседата те вече са били третирани като заподозрени, на които се е дължала адвокатска защита, като се има предвид и разследваното престъпление.