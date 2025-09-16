ВСС не наказа съдийка, свързвана с кръга на Нотариуса

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) реши да не не наказва съдията от Административен съд София-град Маргарита Немска. Решението е взето със седем гласа "за" това да няма наказание, трима са били против, съобщава правният портал "Лекс".

Предложението съдия Немска да не бъде наказвана е на дисциплинарния състав, стана ясно на днешното първо заседание на СК на ВСС след лятната ваканция. Имало е идея за прекратяване на дисциплинарното производство, но то е било отхвърлено от мнозинството.

Срещу Немска започна дисциплинарна процедура през юли, 2024 година - тя беше инициирана от Инспектората на ВСС. Само че не стана ясно какво е нарушението/нарушенията, заради които Немска стана обект на производство. Причината - няма публичност при гледането на такива случаи.

Още: Съдът отрече съдийка от кръга на Нотариуса да е решила дело на жена му

Предистория

Името на Немска влезе в информационния поток заради групата за влияние в съдебната ни система, свързана със застреляния показно Мартин Божанов-Нотариуса. На 9 април, 2024 година, при изслушването си във временната парламентарна комисия за Нотариуса, главният инспектор Теодора Точкова заяви, че Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проверяват произхода на парите на съдийка, която живее на съпружески начала със съдружник на Мартин Божанов-Нотариуса, защото разходите им многократно надхвърляли доходите. Точкова не уточни името на съдийката, но тогава се появиха информации, че става дума за Маргарита Немска и съпругът ѝ адвокат Емил Писков. През 2022 година, съгласно декларацията на Немска за този период, има доста значима промяна на имуществото ѝ и на това на Писков - например сделки за апартаменти, единият от които в Барселона за близо 1 000 000 лева, и гараж. За сравнение, подадената през 2025 година декларация на Немска (отразява 2024 година) е по-скромна, макар че и в нея има имуществено движение, продажба на апартамент и покупко-продажба на БМВ (колата е на името на Писков). Пред депутатите през 2024 година Теодора Точкова каза, че е извършен анализ на информацията дали свързано с магистрат лице е съдружник на Божанов, доколкото двамата са ползвали общ офис. Така в ИВСС проверили и имуществените декларации на съдията.

Още: АКФ: Съдия от кръга на Нотариуса е гледала дело на съпругата му (СНИМКИ)

"Стана ясно, че разходите на този магистрат за имоти, кредити, лизинг на автомобил, обучение на дете, многократно надхвърлят доходите на магистрата и свързаното с него лице. За 2022 г. разликата е значителна. Установихме, че е налице разлика между приходи и разходи на магистрата и свързаното лице и тъй като не можем да извършим проверка за произход на средствата, изпратихме сигнал до НАП и КПК, които имат това правомощие", каза тогава Точкова, като подчерта, че ИВСС може да прави само съпоставки на декларираните обстоятелства и вписаните в регистрите.

Съдия Маргарита Немска е бивш зам.-градски прокурор на София. Тя е съпруга на бившия служител на МВР и ДАНС адвокат Емил Писков, който беше осветен като съдружник на Мартин Божанов – Нотариуса в разследването на АКФ "Списък за бърз контрол". Още за него можете да прочетете в материала "Говорим си с Господ": Разследване показва колко струва да те пуснат от ареста (ВИДЕО)"