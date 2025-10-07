Войната в Украйна:

Всяка четвърта жена в район Кремиковци се сблъсква с жертва на домашно насилие поне веднъж годишно

Почти една четвърт (24%) от активните жени в столичния район Кремиковци се сблъскват с жертва на домашно насилие веднъж в годината. Това показва проучване сред сто жени лидери от района. Изследването е проведено през месец август чрез анонимна анкета. Най-голямата група или почти една трета от анкетираните (32%) работят в сферата на образованието, 23% - в общинската администрация на район Кремиковци, а в сферата на културата - 18%. Работещите в частния бизнес са 15%, а тези в здравеопазването - 7%. Повече от половината от попълнилите анкетата твърдят, че никога не са срещали жертва на домашно насилие. Обяснение на този резултат може да е в скрития характер на проблема, липсата на осведоменост или умения за разпознаване и социалната стигма, която кара хората да мълчат. Само 14% от отговорилите заявяват, че срещат жертви на домашно насилие ежемесечно, седмично или дори ежедневно. Мнозинството от респондентите са хора с дългогодишен професионален опит като 74% от тях имат над 20 години трудов стаж.

Анкетното проучване е направено от Българското училище за политика "Димитър Паница" по проект "Събери сили и кажи STOP на насилието". Проектът е насочен към превенция, по-лесно разпознаване и оказване на подкрепа на жертвите на домашно насилие и се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2025. Партньори по проекта са район Кремиковци и читалище "Михаил Гелев 1926", Челопечене.

Мнозинството от анкетирани жени лидери осъзнават, че борбата с домашното насилие изисква комплексен подход. Като подходящи мерки те посочват образованието, правосъдието и подкрепата за жертвите. "Образование и осведоменост" със 78% е най-често посочваната мярка за справяне с домашното насилие, което показва, че анкетираните вярват в силата на превенцията чрез знание. Високият процент за по-строги наказания (72%) показва общественото желание за по-решителна правна реакция. Само 13% от участвалите в изследването обаче посочват, че са се включвали в обучения, свързани с домашно насилие. Това най-вероятно се дължи на липса на достъп до образователни инициативи, ниска ангажираност на институции и организации, липса на интерес или осъзнаване на нуждата от обучение.

На този фон съвсем логично 56% от респондентите казват, че знаят "малко" или "изобщо не" как да помогнат на жертва на домашно насилие. Огромното мнозинство от анкетираните (82.8%) не са оказвали помощ на жертва, въпреки че 86% от тях вярват, че домашното насилие има сериозни последици.

Жените лидери в район Кремиковци разпознават предимно физическото и емоционалното насилие, като обръщат по-малко внимание на по-скритите форми като финансово, дигитално или сексуално насилие. Почти половината от анкетираните (48,5%) смятат, че физическото насилие е най-разпространено в района. Причината за това е, че видимите и директни форми на насилие са най-лесно разпознаваеми от обществото. Втората най-често посочвана форма е емоционално насилие, контролиращо поведение с 33%. 12.4% от участвалите в анкетата са посочили финансовото насилие като най-често срещано в района.

Макар темата за домашното насилие вече да не е напълно табу в обществото, все още съществува известна резервираност и несигурност при публичното й обсъждане. Хората са склонни да я коментират, но предимно сред близки, в затворени групи или при наличие на доверие. 55% от попълнилите анкетата се чувстват "умерено удобно" да обсъждат проблема публично и само 14% заявяват, че се чувстват "напълно удобно" и готови да говорят свободно и без притеснение по темата. Почти една четвърт (22%) признават, че имат ограничени знания за комуникация на случаи на домашно насилие по щадящ за жертвата начин. Само малка част от респондентите (13%) се чувстват достатъчно уверени, което вероятно включва хора с професионален опит като социални работници, психолози, активисти. Това показва, че експертното ниво на комуникация е рядкост, но наличието му е ценно за изграждане на добри практики. 7% отговарят с "не, изобщо", което свидетелства за пълна липса на умения за комуникация на проблема, което е рисково, особено ако се наложи да реагират в реална ситуация.

На базата на резултатите от това проучване Българското училище за политика ще изготви обучителна програма и ще обучи 60 жени лидери от район Кремиковци като ще им даде знания и умения за разпознаване на домашното насилие, адекватна спрямо него реакция, подкрепа за пострадалите и техните семейства.

Проект "Събери сили и кажи STOP на насилието" има за цел да подпомогне процеса по превенция, по-лесно разпознаване и оказване на подкрепа на жертвите на домашно насилие в столичния район Кремиковци. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма "Европа" 2025 от Българско училище за политика "Димитър Паница", в партньорство с район Кремиковци и Народно читалище "Михаил Гелев 1926", Челопечене.

Ивайло Ачев
