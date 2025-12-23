Любопитно:

Дрогиран шофьор, блъснал пешеходец, отива на съд

23 декември 2025, 10:25 часа 266 прочитания 0 коментара
Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу 44-годишен мъж, нарушил правилата за движение по пътищата и причинил по непредпазливост тежка телесна повреда на пешеходец. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет

Случаят е от 1 август 2024 година, когато около 18:00 часа, обвиняемият А.П. шофирал лек автомобил марка „БМВ“ по бул. „Тодор Александров“ в София, когато нарушил правилата за движение по пътищата, поради което изгубил контрол над управлението на автомобила, в резултат на което последвал удар с пешеходец.

По непредпазливост обвиняемият е причинил тежка телесна повреда на пострадалия, изразяваща се в загуба на слезката. Деянието е извършено след употреба на кокаин, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч и представлява особено тежък случай.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 343, ал. 3, пр. 2 и пр. 8, б. „А“, вр. ал. 1,  б. „Б”, пр. 1, вр. чл. 342, ал. 1 от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи А.П. като автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Предстои делото срещу А.П. да започне в Софийски районен съд.

