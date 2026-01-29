Шокиращо разкритие: Клиентка на козметично студио се появи в порнографски сайт

Кадри от скрита камера в помещение за козметични процедури в Бургас са се появили в сайт с порнографски материали. Те са направени без знанието на клиентите. Записите от скрита видеокамера са направени през 2024 г. Клиентка на салона разпознава собственото си голо тяло във видео, публикувано в такъв канал. Видеото вече е гледано от над 50 000 души. Тя е подала сигнал в прокуратурата.

Без знанието на клиентите

"Тези кадри ми ги изпратиха мои познати, които са в дадената група. Чувствам се ужасно, отвратително, омерзена. Все пак много хора са в тази група и най-малкото е твърде лично. Ние си доверяваме телата в този салон за процедура за немалка сума и съответно разчитаме да бъде спазена някаква конфиденциалност, а те ни заснемат тайно”, разказа в ефира на Нова телевизия потърпевшата, която иска анонимност.

Според закона за защита на личните данни създаването и разпространението на каквито и да е видеоматериали без знанието и съгласието на клиентите е забранено и е престъпление.

Прокуратурата вече работи по случая. Говорителят на Районна прокуратура – Бургас Мария Маркова заяви, че е учудваща целта, за която са направени тези заснемания и по-скоро целта и начина на разпространение.

Салонът е един от посещаваните в Бургас и на този етап не се знае колко хора още може да са пострадали по същия начин.

На входа на салона има табела за монтирано видеонаблюдение, а собственичката казва, че всеки подписва информирано съгласие, в което е упоменато, че има камери за сигурност и охрана. Тя обаче не каза защо има скрита камера в помещенията за процедури, където клиентите са голи. Според нея записите са от пробив в мрежата на камерите и предполага, че може би е от wi-fi мрежата. "Там има два записа с доста интимен характер, на които съм снимана аз. Абсолютно злонамерена атака и като цяло мисля, че е насочено към мен", твърди още собственичката.

По случая е започнала проверка както от бургаската прокуратура, така и от ГДБОП.