26 август 2025, 21:23 часа 869 прочитания 0 коментара
Въоръжен с брадва: Мъж потроши офис на политическа партия

Необичаен акт на агресия е станал тази вечер в Добрич. Около 18:30 43-годишен мъж е счупил витрини на офис на политическа партия в центъра на града, въоръжен с брадва. След това извършителят захвърлил брадвата на пейка пред офиса и напуснал мястото. Предприети са незабавни действия и извършителят е установен и задържан, съобщиха от МВР.  

Без обяснения

Към момента извършителят не е дал обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието, посочват още от полицията. За случая е уведомена Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство, предаде БТА.

От полицията допълва още, че по-рано през деня са били задържани двама мъже за кражба на електрически проводници и метални елементи от мина "Оброчище" в село Църква, община Балчик. Денят бе белязан и от скачането от движение на влак на две момичета. Младите жени пропуснали спирката и решили да скочат от прозореца. В момента те са настанени в болница, като състоянието на едното момиче е сериозно. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
