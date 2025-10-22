Войната в Украйна:

Възрастни мъж и жена загинаха в тежка катастрофа

22 октомври 2025, 11:50 часа 404 прочитания 0 коментара
Възрастни мъж и жена загинаха в тежка катастрофа

Мъж на 86 години и 72-годишна жена загинаха при катастрофа в Ямболско. Инцидентът е станал между селата Недялско и Иречеково в община Стралджа във вторник, 21 октомври, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Автомобилът е напуснал платното и се обърнал в крайпътна канавка. Шофьорът е починал в линейка напът за болницата, а жената - късно снощи, в лечебното заведение. Разследването на причните за инцидента продължава. Образувано е досъдебно производство. 

Още: Жестока катастрофа със загинал разгневи Златица - подозират опит за прикриване на шофьора убиец? (СНИМКИ)

През изминалото денонощие в страната трима са загинали, а 17 души са ранени при пътнотранспортни произшествия. Общо 12 са катастрофите с пострадали за последните 24 часа, съобщиха по-рано днес от Министерството на вътрешните работи.

Още: Паднал на платното: Пиян мъж катастрофира с тротинетка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа загинали преобърната кола информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес