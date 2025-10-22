Войната в Украйна:

Намушкал, а след това стрелял седем пъти по семейството си: Нови подробности за тройното убийство в Бургаско

22 октомври 2025, 12:56 часа 534 прочитания 1 коментар
Намушкал, а след това стрелял седем пъти по семейството си: Нови подробности за тройното убийство в Бургаско

Нови подробности за тройното убийство в село Люляково. 25-годишният Фахри Салим е произвел седем изстрела и е използвал също нож при нападението над своите близки – майка си, леля си и 13-годишна си сестра. Това е установило разследването. Единствен оцелял от нападението е 7-годишното братче на извършителя, което успяло да избяга и да потърси помощ при съседи.

ОЩЕ: Заподозреният за тройното убийство в Бургаско – агресивен, имал и ограничителна заповед

Обвинен за умишлено убийство

"След пожара, вътре открихме три тела с огнестрелни рани. Детето, което е оцеляло, е било ударено с приклад по главата и наръгано с нож. Труповете на жертвите също носят следи от прободни наранявания", каза Маринов.

На мъжа е повдигнато обвинение за умишлено убийство на повече от едно лице, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, в условията на домашно насилие и с незаконно притежавано оръжие, съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

ОЩЕ: Шокиращ случай на фемицид в България: Мъж застреля три жени

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Това е едно от най-тежките обвинения, които сме повдигали през последните години. Деянието е осъществено с незаконно притежавано оръжие и включва множество квалифициращи признаци – убийство на майка, убийство на повече от едно лице, извършено по мъчителен начин и с особена жестокост", уточни прокурор Чинев.

Старши комисар Владимир Маринов добави, че извършителят е задържан без инциденти, след като е бил локализиран в края на селото.

Назначени са съдебно-медицинска, психиатрична и психологическа експертизи. Оръжието и ножът, използвани при престъплението, все още се издирват.

Прокуратурата ще внесе искане за постоянен арест на обвиняемия.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бургаско убийство семейство информация 2025 Фахри Салим
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес