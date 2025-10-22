Намушкал, а след това стрелял седем пъти по семейството си: Нови подробности за тройното убийство в Бургаско

Нови подробности за тройното убийство в село Люляково. 25-годишният Фахри Салим е произвел седем изстрела и е използвал също нож при нападението над своите близки – майка си, леля си и 13-годишна си сестра. Това е установило разследването. Единствен оцелял от нападението е 7-годишното братче на извършителя, което успяло да избяга и да потърси помощ при съседи.

Обвинен за умишлено убийство

"След пожара, вътре открихме три тела с огнестрелни рани. Детето, което е оцеляло, е било ударено с приклад по главата и наръгано с нож. Труповете на жертвите също носят следи от прободни наранявания", каза Маринов.

На мъжа е повдигнато обвинение за умишлено убийство на повече от едно лице, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, в условията на домашно насилие и с незаконно притежавано оръжие, съобщи окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

"Това е едно от най-тежките обвинения, които сме повдигали през последните години. Деянието е осъществено с незаконно притежавано оръжие и включва множество квалифициращи признаци – убийство на майка, убийство на повече от едно лице, извършено по мъчителен начин и с особена жестокост", уточни прокурор Чинев.

Старши комисар Владимир Маринов добави, че извършителят е задържан без инциденти, след като е бил локализиран в края на селото.

Назначени са съдебно-медицинска, психиатрична и психологическа експертизи. Оръжието и ножът, използвани при престъплението, все още се издирват.

Прокуратурата ще внесе искане за постоянен арест на обвиняемия.