Войната в Украйна:

Бивши депутати от "Има такъв народ" правят нова партия

22 октомври 2025, 13:55 часа 205 прочитания 0 коментара
Бивши депутати от "Има такъв народ" правят нова партия

Бившите депутати от "Има такъв народ" (ИТН) Виктория Василева и Росен Димов са учредили нова политическа формация под името "Има смисъл". Това става ясно от Регистъра на политическите партии. Партията е официално вписана на 29 септември, а учредителното събрание се е състояло на 10 май в Пловдив. За неин председател е избран Росен Кирилов Димов.

Димов беше народен представител от ИТН в 46-ото Народно събрание, когато формацията на Слави Трифонов спечели парламентарните избори и стана първа политическа сила. През 2024 г. той се кандидатира за евродепутат от листата на "Величие". По професия е икономист и е заемал поста заместник-председател на парламентарната комисия по икономика, иновации и туризъм. Проверка в сайта "Стража" показва, че по време на мандата си в парламента не е направил нито едно изказване от трибуната.

Нов-стар проект

Създаването на партията "Има смисъл" бе обявено още миналата година от Виктория Василева, тогава депутат от разпадналата се група на "Величие". Преди това тя беше организационен секретар и народен представител от "Има такъв народ" и дългогодишен член на най-близкия кръг около лидера Слави Трифонов. Василева заемаше поста заместник-председател на парламента в 45-ото и 46-ото Народно събрание. Тя напусна партията и парламента през 2022 г., след като част от депутатите, начело с Радостин Василев, се отцепиха заради решението на Трифонов да оттегли подкрепата си за правителството на Кирил Петков. Още: Виктория Василева учредява партията "Има смисъл"

Още в края на 90-те години Виктория Василева беше депутат от Обединените демократични сили (ОДС). След напускането на ИТН тя се присъедини към "Величие", но напусна формацията след конфликт с нейния неформален лидер Ивелин Михайлов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В интервю за БНР през август 2024 г. Василева обяви намерението си да създаде нов политически проект. "Не може толкова лесно да се прахосва и унищожава доверието на хората. Основахме партията с хора, с които сме приятели – Георги Куков, Етиен Леви, Дарин Георгиев и Радостин Колев. Смятаме, че имаме недовършени неща", заяви тя тогава. Още: ЦИК заличи коалицията на Виктория Василева за изборите

Въпреки това Василева формално не е част от ръководството на новата партия, макар седалището ѝ да е регистрирано на адрес на нейна фирма. Сред учредителите не фигурират и споменатите от нея бивши депутати от "Величие".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Има такъв народ Виктория Василева
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес