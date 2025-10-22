Бивши депутати от "Има такъв народ" правят нова партия

Бившите депутати от "Има такъв народ" (ИТН) Виктория Василева и Росен Димов са учредили нова политическа формация под името "Има смисъл". Това става ясно от Регистъра на политическите партии. Партията е официално вписана на 29 септември, а учредителното събрание се е състояло на 10 май в Пловдив. За неин председател е избран Росен Кирилов Димов.

Димов беше народен представител от ИТН в 46-ото Народно събрание, когато формацията на Слави Трифонов спечели парламентарните избори и стана първа политическа сила. През 2024 г. той се кандидатира за евродепутат от листата на "Величие". По професия е икономист и е заемал поста заместник-председател на парламентарната комисия по икономика, иновации и туризъм. Проверка в сайта "Стража" показва, че по време на мандата си в парламента не е направил нито едно изказване от трибуната.

Нов-стар проект

Създаването на партията "Има смисъл" бе обявено още миналата година от Виктория Василева, тогава депутат от разпадналата се група на "Величие". Преди това тя беше организационен секретар и народен представител от "Има такъв народ" и дългогодишен член на най-близкия кръг около лидера Слави Трифонов. Василева заемаше поста заместник-председател на парламента в 45-ото и 46-ото Народно събрание. Тя напусна партията и парламента през 2022 г., след като част от депутатите, начело с Радостин Василев, се отцепиха заради решението на Трифонов да оттегли подкрепата си за правителството на Кирил Петков. Още: Виктория Василева учредява партията "Има смисъл"

Още в края на 90-те години Виктория Василева беше депутат от Обединените демократични сили (ОДС). След напускането на ИТН тя се присъедини към "Величие", но напусна формацията след конфликт с нейния неформален лидер Ивелин Михайлов.

В интервю за БНР през август 2024 г. Василева обяви намерението си да създаде нов политически проект. "Не може толкова лесно да се прахосва и унищожава доверието на хората. Основахме партията с хора, с които сме приятели – Георги Куков, Етиен Леви, Дарин Георгиев и Радостин Колев. Смятаме, че имаме недовършени неща", заяви тя тогава. Още: ЦИК заличи коалицията на Виктория Василева за изборите

Въпреки това Василева формално не е част от ръководството на новата партия, макар седалището ѝ да е регистрирано на адрес на нейна фирма. Сред учредителите не фигурират и споменатите от нея бивши депутати от "Величие".