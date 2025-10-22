Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети България

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз III по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на инициативата "Берлински процес" в Лондон. Това съобщиха от Министерския съвет в пост във Faceook.

Желязков участва днес в Срещата на върха в рамките на инициативата "Берлински процес". Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

Премиерът сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години, се посочва в публикацията. Българският министър-председател е отправил покана към Чарлз да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.