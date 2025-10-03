Войната в Украйна:

За да забави полета, за който закъсняла: Жена съобщи, че има бомба в самолета

03 октомври 2025, 14:13 часа 338 прочитания 0 коментара
Задържаха жена, подали фалшив сигнал за бомба на Летище "Васил Левски" в София, съобщиха от МВР. На 2 октомври вечерта на телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания.

Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ-София, сектор "Специални тактически действия" в РДГП-Аерогари и дирекция "Сигурност" на летището. Взривно устройство не е открито.

При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишншат ѝ съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1.

Уведомен е прокурор и по случая се води разследване.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бомба Сигнал за бомба самолет Летище Васил Левски
