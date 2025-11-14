Любопитно:

За пожар в центъра на София: 18-годишен е задържан под стража

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен мъж за хулигански действия, довели до пожар в центъра на София.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.11.2025 г., на ул. „Пиротска“ в гр. София, обвиняемият С.С. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като запалил струпани в недвижим имот отпадъци, растителност и безстопанствени вещи. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, съобщават на сайта на прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 5, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А“ и б. „Б от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

С.С. е осъждан. Прокурор внесе искане за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ в Софийски районен съд. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Спасиана Кирилова
