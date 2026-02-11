Великолепната Лора Христова: Нямам думи! Знаех, че движа първа, но гледах да не мисля за това

Младата българска биатлонистка Лора Христова бе изключително щастлива след перфектното състезание, което проведе в дисциплината 15 км индивидуално на Зимните олимпийски игри 2026. Тя свали 20 от 20 мишени и финишира на първо място във временното класиране, в очакване на крайния резултат. След състезанието тя разкри, че е знаела, че движи с първо време, но е гледала да не мисли за това. Накрая Христова заслужи бронзов медал.

Първите думи на Лора Христова след спечеления олимпийски медал в Милано/Кортина

"Нямам думи. Много съм щастлива, през цялото време имах информация коя се движа. Гледах да не мисля за това, да се фокусирам върху състезанието, върху стрелбата, мислех само как да изпълнявам правилно елементите от стрелбата и техниката в бягането", заяви Лора Христова пред БНТ.

"Това също ме прави много щастлива, че имаме наш представител, който ще бъде на церемонията по награждаване. Много съм щастлива, че стартирах с номер 23 - това е рождената ми дата.

В стрелбата успях да овладея емоциите си и да не мисля за резултата и за самото състезание, защото знаете, че олимпийските игри оказват доста влияние върху психиката, понеже са на четири години. Приех го като едно нормално състезание.

Уверена съм в себе си, знам, че мога да стрелям добре, знам, че мога да бягам добре. И се радвам, че успях да достигна върховата си форма, защото в началото на сезона не се чувствах много добре.

По-скоро няма да го гледам, а ще видя крайния резултат. Ще се преоблека, ще разпусна и ще чакам да видя резултата си.

Искам да благодаря на целия екип, на ваксмайсторите, на треньорите, на масажистите, на цялата федерация и на феновете, които ни подкрепят", добави още тя.

