Забил се в светофар: Джип катастрофира в Пловдив

Катастрофа е станала тази нощ в Пловдив. Лек автомобил е ударил друга кола, след което се е врязал в уличен стълб, а след това е спрял на пешеходна алея. Инцидентът е станал около 3.00 часа, предаде БНТ.

Няма пострадали хора.

Шофьорът на джипа е задържан във Второ Районно управление на МВР.

Причините за инцидента се изясняват. Кръстовището, на което е станала катастрофата - бул. "Руски" и ул. "Гладстон" е изключително натоварено през деня.

