Кола падна от мост на “Цариградско шосе“, има пострадали

Жестока катастрофа късно вчера вечерта стана на ключов булевард в столицата, снимка на смазания автомобил се разпространява във Фейсбук групата “Катастрофи в София“.

Трима 19-годишни младежи пострадали, след като кола падна от мост на бул. "Цариградско шосе", в началото на бул. "Александър Малинов" в София.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23:49 часа, съобщиха за БНР от Центъра за Спешна медицинска помощ в столицата.

На мястото са били изпратени три линейки. Пострадалите са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.

Спешните екипи са ги транспортирали до Военномедицинска академия (ВМА).

