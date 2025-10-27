Войната в Украйна:

Кола падна от мост на “Цариградско шосе“, има пострадали

27 октомври 2025, 14:04 часа 211 прочитания 0 коментара
Кола падна от мост на “Цариградско шосе“, има пострадали

Жестока катастрофа късно вчера вечерта стана на ключов булевард в столицата, снимка на смазания автомобил се разпространява във Фейсбук групата “Катастрофи в София“.

Трима 19-годишни младежи пострадали, след като кола падна от мост на бул. "Цариградско шосе", в началото на бул. "Александър Малинов" в София.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23:49 часа, съобщиха за БНР от Центъра за Спешна медицинска помощ в столицата.

Още: Тежка катастрофа в София, има загинал (ВИДЕО)

На мястото са били изпратени три линейки. Пострадалите са получили камшични удари, травми на главите и комоцио.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Спешните екипи са ги транспортирали до Военномедицинска академия (ВМА).

Още: Самокатастрофирал камион спря пътя до ГКПП “Логодаж“

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа Мост пострадали паднала кола
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес