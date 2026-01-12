Зачестиха кражбите на дизелово гориво във Видинско

Полицията разследва две кражби и опит за незаконно източване на дизелово гориво от товарни автомобили през почивните дни, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин, цитирани от БТА. На 9 януари към 20:50 часа е постъпил сигнал за извършена кражба на около 550 литра дизелово гориво от резервоарите на влекач и прикаченото към него хладилно полуремарке. Товарният автомобил бил спрял на крайпътна отбивка в с. Срацимирово. Водачът напуснал местопроизшествието и продължил до паркинг на бензиностанция преди Видин. Оперативна група извършила оглед на товарната композиция на паркинга и на мястото, където било извършено посегателството.

При друг случай, във времето от 21:30 часа на 10 януари до 8:00 часа на 11 януари, неизвестно лице е извършило кражба на около 180 литра дизелово гориво от резервоара на полуремарке, прикачено към влекач.

Още: Обвиняемите в наглата кражба на гориво от "Лукойл" остават в ареста. Отрекоха да са извършвали престъплението

Товарната композиция била паркирана на изхода на бензиностанция в района на гр. Дунавци. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието.

15 кражби на гориво през 2025 г.

На 9 януари в полицията в Белоградчик е образувано досъдебно производство за извършен към 1:00 часа опит за източване на дизелово гориво от резервоара на полуремарке.

Снимка МВР

Товарната композиция била паркирана в района на бензиностанция в с. Ружинци. Патрулиращи наблизо полицаи предотвратили кражбата, като от местопроизшествието разследващите иззели шест пластмасови туби, маркуч и лек автомобил с врачанска регистрация.

Още: Гледат мерките на задържаните за източване на гориво от тръбопровод на „Лукойл“

Няколко часа по-късно същия ден по случая били задържани трима жители на с. Гара Орешец – на 17, 20 и 43 години. Работата продължава, като за случая е уведомена Районна прокуратура – Видин.

През изминалата 2025 година са установени 15 случая на източване на гориво от резервоари на камиони в област Видин.

В края на ноември неизвестен е източил дизелово гориво от резервоара на товарен автомобил със софийска регистрация, спрял за престой в местността Белски стан в землището на с. Бела.

Още: Кражба за милиони: Разкриха как е източвано гориво от тръбопровод на "Лукойл"