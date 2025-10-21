Задържаха 10 мигранти без документи на пътя Самоков – София

Десет чужди граждани без документи за самоличност са задържани при специализирана полицейска операция на служители от дирекция "Противодействие на незаконната миграция" при Главна дирекция "Гранична полиция" и сектор "Специални тактически действия" към Регионална дирекция "Гранична полиция" – Драгоман.

Още: Война между трафикантите на мигранти: Застреляха мъж близо до границата със Северна Македония

В района на село Пасарел шофьор на лек автомобил "Ауди" е опитал да избегне полицейска проверка, но е спрян и задържан. При извършената проверка граничните полицаи установили, че в автомобила се превозват девет мъже – чужди граждани без документи за самоличност. Шофьорът също е чужд гражданин без документи.

Още: Операция Frontex: 67 мигранти са спасени край Гавдос

Всички са задържани за срок до 24 часа. Извършен е оглед на местопроизшествието от служител на отдел "Разследване", автомобилът е иззет, а лицата – обискирани. Случаят ще бъде докладван в Софийската районна прокуратура.

Още: Заради украинските бежанци: Полша се отърва да плаща по 20 000 евро за прием на мигранти