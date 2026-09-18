Кабинетът "Радев":

Сигналите за домашно насилие спадат твърде бавно: МВР с тревожен отчет

18 септември 2026, 11:46 часа 520 прочитания 0 коментара
Снимка: iStcok/Guliver
Сигналите за домашно насилие спадат твърде бавно: МВР с тревожен отчет

Броят на сигналите за домашно насилие се запазва, с тенденция за много бавен спад. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Той увери, че служителите на МВР са силно ангажирани с този сериозен проблем, тъй като те обикновено са хората, които първи получават сигнала и първоначалните им действия са изключително важни, за да може да се реагира правилно както по отношение на регламента, който трябва да бъде спазен при получаване на подобен сигнал, така и да имат много щадящо и внимателно отношение към жертвата на домашно насилие.

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Калоянов добави, че е бил свидетел на случаи, в които служители на МВР са неглижирали сигнали за домашно насилие, но даде за пример и много положителна практика - център в Бургас, създаден с подкрепата на Британското посолство, областната дирекция на МВР и на Община Бургас. "В него се оказва подкрепа на жени, жертви на насилие. Центърът работи много добре, в него са създадени условия за провеждане на процесуални действия, на медицинска и психологическа помощ за жертвите на домашно насилие", каза още Калоянов. 

Заместник-министърът на вътрешните работи поясни, че има много какво да надгради в обучението на служителите на МВР, така че да бъдат адекватни при получаване на сигнали за насилие. "Усилията ни ще бъдат насочени и към превенция на всякакво насилие, за да не се стига до тежки последици", каза още Калоянов.

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МВР Калоян Калоянов Домашно насилие полицаи
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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