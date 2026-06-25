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Прогресивна власт, прогресивни цени: Цигарите също поскъпват от 1 август

25 юни 2026, 12:29 часа 998 прочитания 0 коментара
Снимка: Shutterstock
Прогресивна власт, прогресивни цени: Цигарите също поскъпват от 1 август

Цената на кутия цигари също се повишава още от 1 август. Причината - правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия с новите мерки в проектобюджет 2026, който беше остро разкритикуван от икономисти и от опозиционните формации.

В бюджетната прогноза на финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата - от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 г. е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 г. - с още 12 евроцента.

По този начин бързо изчисление показва, че ако в момента средната цена на кутия цигари е около 3.80 евро, то цената би надхвърлила 4 евро в рамките на следващата година.

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Припомняме, че в сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план-сметката за 2026 г. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 г. до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи.

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цигари Бюджет 2026 проектобюджет 2026
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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