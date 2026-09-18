Нови разкрития за полетите на Пеевски: Демерджиев твърди за финансиране през оскъпяване на поръчки за мантинели

Полетите на Делян Пеевски са били финансирани чрез оскъпяване на обществени поръчки за мантинели, това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерждиев по време на брифинг в Министерски съвет. От думите му се разбра, че четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели и те имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури.

"Генерираните по този начин средства, включително чрез увеличаване на стойността на поръчките със значителната сума от над 150 млн. евро, се отклоняват и част от тях отиват в едно "дружество касичка" без никаква дейност и то генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 млн. евро", каза Демерджиев.

Той обясни, че целта на разследванията на полетите не са да се бъркат в личния живот на някого, а да търсят тези взаимовръзки с обществения ресурс.

"В случая изключително интересен аспект е, че дружество на санкциониран по магнитски Владислав Горанов, депутат от ГЕРБ, отдава под наем обект на едно от тези дружества. Той се явява наемодател. Съвсем случайно са се намерили по трасето", добави още Демерджиев.

Новите разкрития отиват в прокуратурата

"Странно беше, че за нашите правоохранителни органи, тези теми бяха табу. Доказателственият обем е изключително голям. Днес той ще бъде представен на българската прокуратура", обяви Демерджиев.

Сигналът ще включва и придобит самолет от едно от тези дружества през 2020 г. на стойност 36 млн. лв. Чрез него по данни на главния секретар на МВР са осъществявани 36 полета с лице с имунитет, лидер на политическа партия. Нещо, което според главния секретар на МВР не е декларирано в данъчните декларации на Пеевски. ОЩЕ: "Липсват цели елементи": Демерджиев твърди за непростими грешки при мантинелите

Подробности за дружествата печелили поръчките за мантинелите

Главният секретар на МВР Любомир Николов добави, че четири дружества печелят 99,5% от всички поръчки, свързани с изграждане и монтаж на мантинели.

"Тези дружества привидно създават един кръг, в който те се явяват конкуренти, но след изследване в нашето министерство и в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация се установи, че това са свързани с дружества с едни и същи собственици или със собственици с роднински взаимоотношения. Само за една година са усвоили държавен ресурс в размер на 400 млн. евро", добави още Николов.

Междувременно министър Иван Василев заяви, че чрез системата СИГМА и чрез технологиите в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация са анализирали над 11 700 договора, на 176 дружества при 774 възложителя. ОЩЕ: В прокуратурата си прехвърлят преписката за полетите на Пеевски, след като я иззеха от ГДБОП