След Съвета по сигурността: Нито дума за Русия, но де факто с предпазни мерки, заради нея (ВИДЕО)

Нито дума за Русия, но де факто с мерки заради нея излезе държавата след Съвета по сигурността. На консултативния орган към Министерски съвет са разгледани сигурността на обектите от критичната инфраструктура и обектите, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Съветът по сигурността идва след взривовете в оръжейните складове на ЕМКО, които според западни издания са свързвани със заплахата от Русия, както и на фона на зачестилите опити за саботаж от страна на Русия както в Германия, така и в съседна Румъния.

Българската държава обаче още не е свързала официално Русия с взривовете в складове на ЕМКО, които станаха през август и септември тази година.

"Тече разследване и по двата обекта с ЕМКО. Обследват се внимателно и версии за възможна външна намеса", каза на брифинга вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев.

Оръжейните складове

От думите на Демерджиев стана ясно, че съвместни екипи на МВР и ДАНС в момента подробно обследват тези обекти и ще дадат ясни предписания за повишаване на нивото им на защита.

"Наред с това със заповед на главния секретар на МВР са разпоредени действия в системата до областните дирекции на МВР, до СДВР, за засилени полицейски патрули на територията, на които се намират тези обекти, за използване на други сили на министерството, за да може да бъдат допълнително охранявани", обяви Демерджиев.

От думите му се разбра, че тези мерки ще действат до края на годината, а в края на 2026 г. ще бъде направен анализ за необходимостта от тяхното продължаване или промяна. ОЩЕ: Бивш вътрешен министър за взривовете в ЕМКО: Присъствието на ДАНС и СОБТ показва, че службите работят и по версия за външна намеса

Антидрон системите

Съветът по сигурността е констатирал сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи.

Заплахата от дронове идва след като дрон от войната в Украйна падна край Кардам и във връзка редицата донесени от морето руски дронове по Българското Черноморие. Припомняме също, че в северната ни съседка Румъния свалянето на дронове от войната на Русия в Украйна на нейна територия е ежедневие.

"Набелязахме мерки да се приотизират обектите и поетапно да се снабдяваме с антидрон сисетми, които да бъдат съобразени с мястото на обекта, дали това е в градска или друга среда и да бъде преценено по какъв начин да действат тези системи", обяви Демерджиев.

"Определено има нужда от допълнително финансиране за закупуване на допълнителни антидрон системи, както е необходимо за отпускане на целево финансиране за изграждане на системи за видеонаблюдение, системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана на формированията на Министерство на отбраната", заяви от своя страна министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Очакват се и законови промени за борбата с дронове, които ще станат през Закона за отбраната и Въоръжените сили.

Очаква се по механизма SAFE (бел. ред. Мерки за сигурността на Европа) за повече от 10 антидрон системи. Целта е докрая на годината да имаме сключени договори, предоставянето на системите да започне следващата година, като идеята е те да бъдат разположени във военните формирования. ОЩЕ: Германия обявява война на Русия: Лавров с тежки обвинения към Запада