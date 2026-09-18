Григор Димитров направи страхотен обрат и поведе България към елитното ниво на Купа "Дейвис"

Григор Димитров даде мечтан старт на България в решаващия сблъсък с Дания за Купа "Дейвис". Първата ни ракета направи обрат срещу Елмер Мьолер и спечели с 6:7(2), 6:3, 6:4, за да осигури първата точка за националния ни отбор в мача от Световна група I. Двубоят в зала "Royal Stage" в Хилерьод продължи 2 часа и 13 минути, а успехът е особено ценен, тъй като при крайна победа България ще се завърне в най-горното ниво на надпреварата.

Григор Димитров се завърна с победа за България след 11-годишно отсъствие

Димитров започна трудно и още в първия сет трябваше да се справя с агресивната игра на 23-годишния датчанин, който заема №174 в световната ранглиста. Двамата си размениха по един пробив, а при 4:4 Григор пропусна възможност да стигне до нов брейк. В последвалия тайбрек Мьолер беше убедителен и го спечели със 7:2.

Още: Болезнено признание на Григор Димитров преди първия мач на България: "Надявам се тялото ми да издържи"

Българинът обаче не позволи това да го разклати. Във втория сет той постепенно пое контрола върху двубоя и проби за 4:2. До края Димитров не даде възможност на съперника си да се върне в сета и го затвори с 6:3. В решителната част двамата запазиха равновесието до самия край, като Григор пропусна брейкпойнт още при 1:1.

Ключовият момент дойде при 4:4. Димитров дочака своя шанс, стигна до пробив за 5:4 и получи възможност да сервира за мача. 35-годишният българин не трепна и затвори срещата с гейм на 15. Така той записа победа при завръщането си в Купа "Дейвис" след 11-годишно отсъствие.

След успеха на Димитров на корта излиза Илиян Радулов, който ще се изправи срещу голямата звезда на домакините Холгер Руне. Датчанинът се завръща в официален мач след продължително отсъствие. Сблъсъкът между България и Дания продължава и в събота с мача на двойки и останалите два сингъла.

Още: Промяна в мисленето на Григор Димитров - самокритиката отстъпва място на насладата от тениса