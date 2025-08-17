Задържаха мъж за пожара в Българово

Мъж е задържан във връзка с пожара, който избухна в събота (16 август) във вилната зона на град Българово, община Бургас. Това съобщи за БТА кметът на Българово Константин Щерионов. "Знам, че има задържан, но не мога да кажа със сигурност дали е местен човек. По първоначална информация е от вилната зона", заяви Щерионов.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е оглед на място. Задържаният мъж е заподозрян за предизвикването на пожара, каза Щерионов.

По думите му огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли. "На няколко места продължава да пуши. Пожарникарите са тук", допълни той.

Пожарът е засегнал около 20 постройки, повечето от които са вилни сгради. Според кмета около 20 процента от тях са били обитаеми към момента на пожара.