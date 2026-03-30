Задържан е мъж за домашно насилие в Шумен

Мъж на 39 години от Шумен е задържан в полицейския арест за нанесена телесна повреда в условия на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Сигналът е получен малко след 17:30 часа на 28 март. Съобщено е, че в частен дом в града на ул. „Колю Фичето“ мъжът е проявил агресия. Нанесъл е удари с лакът и ритници по тялото на 24-годишна жена, с която живее на семейни начала.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. За извършено престъпление е образувано досъдебно производство.

Общо 789 престъпления са регистрирани през 2025 г. на територията на Районното полицейско управление в Шумен, с 9,52 процента по-малко в сравнение с предходната година. Въпреки общия спад на криминалните прояви, се отчита 18 процента ръст в регистрираните случаи на домашно насилие – 81, спрямо 66 за предходната година.

