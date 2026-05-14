Изписаха една от пострадалите при тежката катастрофа на "Хемус"

23-годишната жена, която пострада при тежката катастрофа между автобус и камион на магистрала "Хемус", е изписана от "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение. Тя е била с фрактура в областта на лицето, което е наложило хоспитализирането й.

Пациентката е оперирана от началника на Клиниката по лицево-челюстна хирургия доц. Славков и е останала за лечение и наблюдение, а от днес е освободена за домашно лечение.

При тежка катастрофа загина мъж на 73 години, жена на 69 години е в реанимация, а още 20 души бяха ранени, като част от тях бяха настанени в болници с леки наранявания, а други - прегледани и освободени за домашно лечение.

В "Пирогов" са били транспортирани петима от пострадалите, сред които четирима са били освободени за домашно лечение, а 23-годишната жена е останала за лечение в Клиниката по лицево-челюстна хирургия.

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем 59-годишния шофьор на автобуса К. Т. Той е задържан за срок до 72 часа и предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за взимане на мярка за неотклонение "задържане под стража".