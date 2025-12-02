Заплашил с убийство родителите си: Повдигнаха обвинение на мъж

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, заканил се с убийство на родителите си, съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Случаят е от вчера, 1 декември, когато около 08.00 часа на бул. “Мадрид“ в София, обвиняемият С.К. се заканил с убийство спрямо неговата майка. Той ѝ казал: ,“Ще те убия, ако не ми припишеш апартамента!‘‘, като я е хванал за лицето и я е одрал с нокти.

Около 08.10 часа С.К. се заканил с убийство на 71-годишния си баща с думите: ,“Ще те убия, ще те заколя!‘‘, като размахвал кухненски нож към него.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

С постановление на прокурор С.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане от прокурор в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

