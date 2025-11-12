Най-старият коледен базар в Европа не е във Виена: Рекордьорът се провежда от почти 600 години и е истинска приказка

Украсени коледни елхи, разкошни светлини във всякакви цветове и форми, звукът на камбанки, ароматът на канела и карамфил в греяно вино… Само на няколко седмици ни делят от най-прекрасната част от годината, а приготовленията вече са в разгара си. Въпреки че днес един от най-известните адвентски пазари е този във Виена, най-старият в Европа се провежда в немския град Дрезден. Това празнично събитие се организира непрекъснато от 1434 г., а тази година ще продължи от 26 ноември до 24 декември

Най-старият адвентен пазар в Европа

Най-старият адвентен пазар в Европа е известен като Striezelmarkt и е проведен за първи път през 1434 г. Въпреки че някои европейски градове са имали зимни пазари и преди това, този се смята за първия, посветен на коледното пазаруване. Започва като еднодневен пазар за месо и с течение на времето се превръща в истинска празнична традиция, която сега продължава няколко седмици и привлича хиляди посетители.

Какво ви очаква тази година?

Тази година 591-вото издание на Striezelmarkt ще се проведе от 26 ноември до 24 декември. Улиците ще бъдат осеяни със стотици сергии, продаващи вкусни празнични деликатеси, греяно вино и занаятчийски изделия от местни занаятчии, всичко това подсилено от приятна празнична музика и светлинна украса. Основната част приключва в навечерието на Коледа, но празничната атмосфера в Дрезден продължава и след Коледа, с други пазари в целия град, които ще продължат до 6 януари 2026 г.

Дрезден – град с душа и история

Посещението на най-стария адвентен пазар е чудесна възможност да опознаете самия град Дрезден – перлата на Източна Германия. Той се намира на река Елба, недалеч от чешката граница, и е известен с богатата си история и впечатляваща барокова архитектура.

След опустошителните бомбардировки от Втората световна война Дрезден е почти напълно разрушен, но през следващите десетилетия е възстановен и частично реставриран в първоначалния си вид. Днес градът отново блести със своята красота и културна стойност.

Град на изкуството, културата и възвишеността

Дрезден често е наричан „Флоренция на Елба“ заради своите артистични и културни традиции. Тук са работили големи имена като Рихард Вагнер и Рихард Щраус , а символ на града е известната опера Земперопер.

Сред най-впечатляващите сгради са протестантската църква Фрауенкирхе, чието реставриране отне повече от десетилетие, католическата катедрала Хофкирхе и дворецът Цвингер, дом на една от най-големите колекции от глобуси в Германия.

От по-новите забележителности, известният мост „Синьо чудо“ е едно от най-сниманите места в града. Дрезден е вписан в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, но този статут е отнет поради изграждането на нов модерен мост, което го прави първият европейски град, загубил това признание.

Град на изобретения и сладки истории

Освен с архитектурата и историята си, Дрезден е известен и с иновациите си. Първият шоколад с магарешко мляко е произведен тук през 1839 г., първата паста за зъби е създадена през 1907 г., а само година по-късно Мелита Бенц изобретява филтъра за кафе.

Днес Дрезден е град, който съчетава традицията с модерността – място, където ароматът на шоколад, кафе и греяно вино обгръща всеки ъгъл по време на празниците. И, разбира се, именно тук се провежда най-старият адвентски пазар в Европа – символ на зимната магия, която съществува от почти шест века.