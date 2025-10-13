Войната в Украйна:

Нетаняху няма да присъства на срещата в Египет, посветена на мира в Газа

13 октомври 2025, 13:53 часа 235 прочитания 0 коментара
Нетаняху няма да присъства на срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да участва в днешната среща в Шарм ел Шейх в Египет, посветена на постигането на мир в Газа, съобщиха от канцеларията му. По-рано израелски медии съобщиха, че той ще участва в преговорите. От друга страна, американският президент Доналд Тръмп ще пътува до Египет, за да участва в преговорите. По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници.

ОЩЕ: Доналд Тръмп кацна в Израел (ВИДЕО)

Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси се очаква да са председатели на срещата в египетския курорт на Червено море, където ще се съберат близо 20 световни лидери, за да обсъдят мирния процес в Газа.

Палестинският президент Махмуд Абас също ще участва. Той е водач на Палестинската автономна власт и движението "Фатах", което е опозиционно на "Хамас".

Планът на Тръмп за мир

Мирният план на Тръмп, състоящ се от 20 точки, бе представен на 29 септември в Белия дом, където присъстваше и Нетаняху. Той включва спиране на огъня, което влезе в сила в петък, и размяна на всички заложници на "Хамас" за палестински затворници в израелски затвори.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Израел награждава Тръмп, той призна: Няма гаранции за сигурност за край в Газа (ВИДЕО)

Планът призовава за поетапно изтегляне на израелските сили от Газа и пълно разоръжаване на "Хамас" – условие, което до момента групировката не е обявила публично, че приема.

Предвижда се Газа да бъде управлявана от преходен технократичен комитет от палестинци и международни експерти, наблюдавани от Управителния съвет за мира, оглавяван от Тръмп.

Останалите 20 живи заложници на "Хамас" в Газа бяха върнати в Израел по-рано днес. В замяна се очаква да бъдат освободени около 1900 палестински затворници.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху Ивицата Газа война Израел информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес