Нетаняху няма да присъства на срещата в Египет, посветена на мира в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да участва в днешната среща в Шарм ел Шейх в Египет, посветена на постигането на мир в Газа, съобщиха от канцеларията му. По-рано израелски медии съобщиха, че той ще участва в преговорите. От друга страна, американският президент Доналд Тръмп ще пътува до Египет, за да участва в преговорите. По-рано той направи обръщение пред израелски депутати в парламента в Йерусалим и се срещна с близки на заложници.

Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси се очаква да са председатели на срещата в египетския курорт на Червено море, където ще се съберат близо 20 световни лидери, за да обсъдят мирния процес в Газа.

Палестинският президент Махмуд Абас също ще участва. Той е водач на Палестинската автономна власт и движението "Фатах", което е опозиционно на "Хамас".

Планът на Тръмп за мир

Мирният план на Тръмп, състоящ се от 20 точки, бе представен на 29 септември в Белия дом, където присъстваше и Нетаняху. Той включва спиране на огъня, което влезе в сила в петък, и размяна на всички заложници на "Хамас" за палестински затворници в израелски затвори.

Планът призовава за поетапно изтегляне на израелските сили от Газа и пълно разоръжаване на "Хамас" – условие, което до момента групировката не е обявила публично, че приема.

Предвижда се Газа да бъде управлявана от преходен технократичен комитет от палестинци и международни експерти, наблюдавани от Управителния съвет за мира, оглавяван от Тръмп.

Останалите 20 живи заложници на "Хамас" в Газа бяха върнати в Израел по-рано днес. В замяна се очаква да бъдат освободени около 1900 палестински затворници.