"Шаран", "неможач, който лапа 20 бона": Човек от екипа на Бербатов захапа Георги Иванов и "чавдарската организация" БФС

Един от членовете на екипа на Димитър Бербатов в битката му за президент на Българския футболен съюз (БФС) - Петър Величков, избухна с публикация в социалните мрежи по адрес на Георги Иванов и оглавяваната от бившия нападател на Левски родна централа. Юристът акцентира върху заплатата на Иванов, когото нарече "неможач" и "шаран". Величков определи БФС като "чавдарска организация", в която "някакви чички с диплома от Тодор-Живково време още работят в комисиите, а до тях младежи без грам управленски опит".

"Поредния срам. Смени на треньори, смени на играчи и БФС-Гонзо и Сие продължават да ни обясняват, че детско-юношеския футбол не е тяхна работа, а на клубовете", започва Величков, според когото "20 годишни турчета, доскоро играли детско-юношески футбол" са ни напляскали.

"Тяхна работа ( На Гонзо и Сие ) е строителството на игрища на места, които са никому ненужни и на съмнително високи цени. Тяхна работа е да лапат огромни заплати и да обясняват някакви неща, които никой не разбира. 20.000 лева Гонзо не е получавал нито като футболист, нито като треньор, а сега като ръководител, ако въобще този може да се нарече Ръководител лапа по 20.000 лева на месец и няма срам. В организация с нестопанска цел Президента да взима заплата????? Това го има само в България и само във футбола", смята юристът.

"И Гонзалес даде едно арогантно интервю преди две-три години, полулегнал всъщност в заседателната зала на БФС в качеството си на Спортно-технически Директор на БФС казвайки почти заплашително за Националния отбор - “Ще видите къде ще е този отбор след две-три години”. Къде бе Шаран ще е? На колене пред Турция, която в 100-годишната история на мачовете с България няма победа", акцентира още авторът на поста, който призовава Георги Иванов да се дари заплатата за детско-юношеския футбол.

Петър Величков продължава с коментар за новото правило на БФС за минимум българи в титулярните състави на отборите от Първа лига. "Главата няма 8ми клас, едно “Кажи баба тенкю” не може да каже, надолу някакви чички с диплома от Тодор Живково време още работят в комисиите, до тях младежи без грам управленски опит и чакаме да измислят нещо. Ами няма да измислят нищо. Ще си лапат заплатите, ще имитират дейност и ще ни бият който и където ни хване. Няма държава, която да даде пари на ръководство с подобна на Чавдарска организация акъл,знания и умения", смята още Величков.

Поредния срам. Смени на треньори, смени на играчи и БФС-Гонзо и Сие продължават да ни обясняват, че детско-юношеския... Posted by Petar Velichkov on Saturday, October 11, 2025